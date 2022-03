100 Jahre im Bezirk Hollabrunn: Dorfleben in den 1920ern

Noch 1922/23 stöhnten die Leute des Bezirks unter der gewaltigen Inflation: Ein Liter Milch kostete 100 Kronen, ein Liter Bier 480 und ein Liter Wein 1.000. Eine spürbare Erleichterung setzte mit der Umstellung auf Schillingwährung 1924/25 ein. Guntersdorf erlebte jedoch nach der Krise der ersten Nachkriegsjahre eine Phase des Aufschwungs mit deutlichen infrastrukturellen Verbesserungen.

Bereits 1919 diskutierten die Gemeinderäte Guntersdorfs intensiv die Frage der Elektrifizierung. Man sondierte Angebote verschiedener Elektrizitätsgenossenschaften – unter anderem aus Hadres und Mittergraben –, erörterte die Rentabilität der Errichtung einer eigenen Genossenschaft und beschloss im Juni 1921, Anteile der Haugsdorfer Elektrizitätsgenossenschaft zu zeichnen, von wo aus die sukzessive Elektrifizierung durchgeführt wurde. In Großnondorf wurde am 25. April 1924 erstmals ein Lichtschalter betätigt.

Fortbildung und Ausbau der Wege

Zahlreiche Fortbildungskurse in der Volksschule Guntersdorf wurden ab 1924 von der Landwirtschaftskammer initiiert und sollten die Teilnehmer auf vielerlei Gebieten – wie Säuglingspflege, Tierzucht, Obst-, Weinbau und landwirtschaftliche Buchführung – auf die neuen Herausforderungen vorbereiten.

Unter Bürgermeister Michael Gruber wurde ab 1925 intensiv an den Verkehrswegen gearbeitet. Die Pflasterung der Straßen innerhalb des Ortsgebietes und die Beschotterung der Bezirksstraßen wurde noch Anfang der 1930er-Jahre, also in Zeiten höchster wirtschaftlicher Krise, mittels Darlehen der Raiffeisenkasse durch die Gemeinde fortgesetzt.

In der zweiten Hälfte der 20er-Jahre wurde das Medium „Kino“ auch unter der Landbevölkerung attraktiv. Angesichts dieser Situation meinte Pfarrer Ettl, Unheil von der Dorfgemeinde fernhalten zu müssen: „Das Kino ist wegen der überwiegend unglaublich schlechten Produktion, die den niedrigen Instinkten entgegenkommt, eines der gefährlichsten Instrumente.“

Am 28. 10. 1928 gab’s das erste Mal Kino

Zumindest einen Erfolg konnte der Pfarrer für sich verbuchen: Alle gezeigten Filme wurden zuvor auf ihre sittlichen Auswirkungen begutachtet. Die Kinovorführungen begannen am 28. Oktober 1928 im Gasthaussaal Windisch.

1926 waren infolge des schlechten Weinabsatzes erstmals auch in Großnondorf Heurigenschenken geöffnet worden, was in den Augen des Pfarrers einen großen Schaden für die heranwachsende Jugend mit sich brachte. So könne der Weinbau kein Segen Gottes sein, empörte sich der Pfarrer.

Dafür wurde das lange geforderte Kriegerdenkmal in Guntersdorf im September 1925 in Anwesenheit von Landeshauptmann Buresch eingeweiht.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden