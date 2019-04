Aufgetreten ist die Truppe rund um Franziska Wohlmann-Pfeifer zu Beginn als Theater der Künstlergemeinschaft Westliches Weinviertel. „Man hat uns gekannt, darum ist der Name geblieben“, erzählt die Intendantin, wie das tww zu seinem Namen kam.

Und wie kam das tww zu seinem Standort? „Ich habe mir das super vorgestellt: Wir wohnen vorne im eigenen Haus und hinten im Stadl spielen wir Theater.“ Doch nicht alle teilten den Traum vom Eigenheim in Guntersdorf: „Ich habe die Rechnung ohne die Wirte, also meine Kinder gemacht.“ Die beiden wollten nämlich nicht in einem Dorf, fernab ihrer Freunde wohnen. Darum zog die Alleinerzieherin mit ihren Kindern zurück nach Hollabrunn und verkaufte das Guntersdorfer Areal an den Verein.

Bis 1998 regelmäßig bei Festivals dabei

„Der Lügner“ war das erste Stück, das im tww aufgeführt wurde. „Ich wollte es aber nicht so spielen. Ich wollte eine Commedia dell’arte daraus machen“, war der Schauspielerin sofort klar, dass eine klassische Inszenierung ihr nicht gefallen würde. Also fuhr sie nach Venedig, ließ dort Masken für die Schauspieler anfertigen. Einer, den sie damals als Arlecchino gecastet hat, war Helmut Maierhofer, der bis heute zum Ensemble zählt.

Eröffnet wurde das tww im Mai, an einem Freitag, dem 13. „Es hat geschüttet“, war dem Theater das Wetter nicht hold. Der Hof stand unter Wasser. „Wir haben Pfosten zum Stadl nach hinten gelegt und sie als venezianischen Laufsteg bezeichnet“, lacht Wohlmann-Pfeifer über die 33 Jahre alte Erinnerung.

Bis 1998 trat die Gruppe rund um Wohlmann-Pfeifer regelmäßig bei Festivals auf. National wie international. „Wir haben Volpone über 80 Mal gespielt“, erinnert sie sich an die Komödie von Ben Jonson.

Spielbetrieb im Winter war nicht möglich

Ob Wohlmann-Pfeifer jemals Zweifel gehabt hatte, dass alles gutgehen würde? „Immer wieder!“ Es gab viele Downs, mit denen Wohlmann-Pfeifer im Laufe der Jahrzehnte konfrontiert war. „Ich bin zum Glück jemand, der das alles rasch wieder vergisst.“ Etwa 1997: Im Stadl hat’s gezogen, es war kalt. Ein Spielbetrieb im Winter war nicht möglich. „Wir hatten dann eine kleine Studiobühne.“ Die Schauspieler mussten von außen auftreten, geheizt wurde mit einem kleinen Kanonenofen.

„Die, die neben dem Ofen gesessen sind, haben geschwitzt, in der ersten Reihe war’s wieder kalt.“ Aber: „Wir waren glücklich, wir konnten das ganze Jahr spielen.“ Bis es zu einer Anzeige kam, weil die Stromleitungen doch sehr wild verliefen. „Wir mussten zusperren.“

Am Schauspielern hinderte das aber niemanden: Das Ensemble trat einfach in Mittergrabern auf, während in Guntersdorf umgebaut wurde. „Es haben nur 70 Leute hineingepasst, wir waren so ausverkauft, dass die Leute ihre Sessel von daheim mitnehmen mussten.“ Der Stadl war schließlich nach elf Jahren winterfest, die Decken, die das Rote Kreuz für das Publikum gespendet hatte, wurden endlich nicht mehr gebraucht.

Dann ging es wieder ums Zusperren; nämlich, als sich das alte Haus um 25 Zentimeter gesenkt und sich zum Nachbarn geneigt hatte. Eine Ausschreibung unter jungen Architekten rettete das tww vor der Sperrstunde. Der Umbau wurde innerhalb eines Jahres durchgezogen, der Theaterbetrieb im Stadl ging weiter. „Wiedereröffnet haben wir an einem Freitag, dem 13.“, schmunzelt Wohlmann-Pfeifer, die es sehr ärgert, dass die 33-Jahr-Feier nicht an diesem Datum stattfinden kann.

Warum Franziska Wohlmann-Pfeifer im Jubiläumsjahr erstmals wieder inszeniert und noch selbst auf der Bühne steht, erfahrt ihr in der nächsten Printausgabe Ihrer Hollabrunner NÖN.