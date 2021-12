Dank an alle nach Corona-Erkrankung: "Ich war ein Pflegefall"

„Ich feiere am 23. Dezember ein zweites Mal Geburtstag“, sagt Christian Hofmann. Was er damit meint, erzählt der Guntersdorfer im NÖN-Gespräch. „Am 7. November 2020 wurde ich mit Covid ins Hollabrunner Krankenhaus eingeliefert.“ Noch am selben Tag wurde er in den Tiefschlaf versetzt. Seine Sauerstoffsättigung betrug nur noch 55 Prozent, „unter 80 sollst du eigentlich nicht kommen“, weiß Hofmann mittlerweile. Nach etwa vier Wochen sei versucht worden, den Patienten aufzuwecken, aber ohne Erfolg. Wach wurde er am 23. Dezember. „Du drehst den Fernseher auf und auf einmal ist Weihnachten“, erinnert er sich ein Jahr zurück. Seinen „richtigen Geburtstag“ hat er verschlafen, der ist nämlich am 21. Dezember.

„Ich konnte nicht reden und mich nicht bewegen, nicht einmal irgendwohin deuten.“ Durch einen Luftröhrenschnitt konnte Hofmann noch nicht sprechen. Weil die Muskeln in den sieben Wochen so abgebaut hatten, hatte er keine Kraft, sich zu bewegen. „Eine makabre G’schicht.“ Die zehn Tage nach dem Aufwachen beschreibt der Guntersdorfer als „die schlimmste Zeit meines Lebens“. Bis 11. Jänner 2021 lag er auf der Intensivstation, eine weitere Woche auf der Internen. Das Krankenhaus musste ihn nach Hause schicken.

„Welche Rehastation hatte damals offen?“, ruft er die Situation vom Beginn des Jahres ins Gedächtnis. Corona-bedingt waren diese geschlossen. Doch eine Reha war dringend notwendig. „Ich konnte nichts, nicht einmal auf die Toilette gehen. Ich war ein kompletter Pflegefall. Und das mit 47 Jahren …“

Durch persönliche Kontakte schaffte es Hofmann, im Tullner Rosenheim aufgenommen zu werden. „Am 18. Jänner war ich die erste Aufnahme nach Corona.“ Bis Ende März sollte er dortbleiben. „Ich konnte dann zumindest mit Krücken gehen“, schildert er die Fortschritte. Nach Therapien zu Hause ging es Ende April für weitere drei Wochen in den Kärntner Kurort Althofen. „Dort konnte ich dann schon wieder alleine gehen.“

Sieben Wochen im Tiefschlaf haben den Mann nicht nur körperlich gezeichnet. „Das hat mich die ganze Zeit beschäftigt, ich habe viel geträumt. Es waren keine schönen Träume.“ So folgte nach der physischen Reha auch eine sechswöchige psychische. Seit Mitte Oktober arbeitet der ÖBB-Knotenlogistiker wieder. „Ich habe das Einstiegsmodell mit 50 Prozent gewählt.“ Vollzeitarbeiten sei immer noch nicht möglich. „Wenn man so etwas nicht selbst erlebt hat, kann man es sich gar nicht vorstellen.“

Jetzt jährt sich das Aufwachen aus dem Tiefschlaf und Hofmann feiert zwei Mal Geburtstag, wie er sagt. „Ich möchte mich gerne bedanken“, nennt er den Grund, warum er sich bei der NÖN meldete. Sowohl das Personal im Hollabrunner Krankenhaus, Pfleger und Ärzte, als auch die Mitarbeiter im Tullner Pflege- und Betreuungszentrum sowie in den Reha-Einrichtungen, „wirklich alle haben sich sehr gut um mich gekümmert“. Das zeigen auch all die Videos, die er während seiner Reha-Phase aufnahm. Dank der fürsorglichen Betreuung konnte Christian Hofmann seinen 48. Geburtstag gesund und bei vollem Bewusstsein feiern.