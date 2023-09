Die Hendlerei ist „regional bis zur Federspitze“

Wenn Verena und Ernst Pfeifer die Gehege ihrer Hühner mit Gästen betreten, dann kommen die weißen Henderl neugierig näher, um sich den Besuch genauer anzusehen. Zuletzt war Sonja Dürnsteiner, die kaufmännische Leiterin des Hollabrunner Vereins Sonnendach, mit den Klienten Kathi, Wolfgang und Walter, in der Guntersdorfer „Hendlerei“ zu Besuch – und zwar aus einem bestimmten Grund: Der Verein hat eine Patenschaft für zwei Hühner, Pipi und Greta, übernommen.

„Sie haben uns einmal viele ihrer Bio-Eier gespendet“, berichtet Dürnsteiner vom ersten Kontakt. Die Hühnerpatenschaft hielt der Verein für eine gute Idee, so bekommt er nicht nur frische Bio-Eier, sondern: „Das ist auch cool für unsere Klienten, da können sie mit ihren Betreuern eine Ausflug machen und die Hühner füttern.“ Wer will, darf die zutraulichen Tiere selbst halten und streicheln und natürlich Eier abnehmen.

Genau das ist es, was den Pfeifers wichtig ist: „Der Konsument soll wieder einen Bezug zu Tieren herstellen. Wir lassen die Leute auch hinter die Kulissen schauen, wir zeigen alles her“, lädt Verena Pfeifer ein. Dies war auch der Grund, warum sich die Landwirte überhaupt dafür entschieden haben, Tiere zu halten: „Wir sind mit Tieren aufgewachsen, aber unseren Kindern hat das gefehlt“, bedauerte sie.

580 „Sandys“ gackern in der Guntersdorfer „Hendlerei“

Darum war es vor drei Jahren so weit: Die erste Hühnerherde im Freigelände mit mobilem Stall zog 2020 in Guntersdorf ein. „Kurz, bevor Corona angefangen hat. Das war ein sehr spannender Beginn, weil wir hauptsächlich die Gastronomie beliefern“, kann Ernst Pfeifer bereits darüber schmunzeln. Heute haben die Pfeifers zwei Hühnerherden, insgesamt sind es 580 Legehennen der Rasse „Sandy“. „Die sind agil und sportlich, so wie wir“, lacht Verena. Zudem ist die Rasse robust. Das war wichtig, denn „unsere Hendln sind 365 Tage im Jahr draußen“. Von 8 Uhr morgens - bis es dunkel wird.

Für die Familie selbst ist es ebenfalls spannend, das umtriebige Federvieh zu beobachten. Etwa beim ersten Schnee. „Die Hühner haben sich nicht hinausgetraut“, erzählt Ernst Pfeifer, der schließlich ein Huhn aus dem Stall holte und in den Schnee setzte. Geheuer war das dem Tier nicht, es stellte sich auf Pfeifers Schuhe. „Ich hab es dann wieder in den Schnee gesetzt und bin weggegangen.“ Das Huhn stapfte tapfer durch den Schnee zurück in den Stall und „auf einmal haben sie sich alle rausgetraut“, lacht der Landwirt.

Stolz sind die dreifachen Eltern außerdem darauf, dass es ihren Hühnerstall so auf dem Markt nicht gibt: „Wir sind regional bis zur Federspitze“, erzählt Verena, dass die Idee zum Stall ihr Mann hatte, ein Maschinenbauer in Guntersdorf hat sie dann umgesetzt.

Wehmütig wird die Landwirtin, wenn die Frage auftaucht, was mit den Hühnern geschieht, wenn ihre Legezeit vorbei ist. „Sie sind etwa 18 Monate bei uns, dann werden sie ausgestallt.“ Das bedeutet Schlachtung, manche gehen als Wolfsfutter nach Ernstbrunn. „Für Privatpersonen sind sie super, die Hendln legen danach ja noch weiter, nur eben nicht mehr so viel, dass man davon leben kann“, ist Verena Pfeifer über jedes Tier froh, das sie in private Hände vermitteln kann. „Wir sind leider kein Gnadenhof, aber wir schauen, dass es ihnen gut geht, solange sie bei uns sind.“