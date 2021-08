Die Guntersdorfer Gemeinderäte waren sich einig, als es bei der jüngsten Sitzung um den Verkauf von 15.000 Quadratmetern im Betriebsgebiet ging: Einstimmig wurde zugestimmt, die Fläche an die Saatbau Linz eGen zu verkaufen.

Bürgermeister Roland Weber freut sich über „Neuen“ im Guntersdorfer Betriebsgebiet. Gemeinde

Weil dort Silos mit einer Höhe von bis zu 25 Metern errichtet werden sollen, müsse zu einem späteren Zeitpunkt auch die Bauklasse geändert werden, informierte Bürgermeister Roland Weber seine Gemeinderäte. „Damit können wir für alle Landwirte in der Umgebung etwas Positives bewirken, nicht nur für die Guntersdorfer“, ist Weber, der selbst als Landwirt tätig ist, überzeugt.

Das sahen die restlichen Mandatare genauso, denen außerdem gefällt, dass der Schwerpunkt dieser genossenschaftlichen Organisation für Pflanzenzüchtung und Saatgutvermehrung auf der biologischen Landwirtschaft liegt.

„Wir haben auf den Beschluss gewartet, jetzt können wir das Projekt entwickeln“, sagt Josef Frauendorfer, Geschäftsführer von Saatbau Linz, auf NÖN-Nachfrage. Es werde sicher noch zwei Jahre dauern, bis mit der Umsetzung begonnen werden kann. Zunächst sind die nötigen Bewilligungen einzuholen. In den nächsten Monaten geht es in die Feinplanung für den neuen Standort. Sicher ist jedenfalls, dass landwirtschaftliche Produkte in Guntersdorf erfasst und verarbeitet werden sollen.

Unternehmen hat viele Weinviertler Bauern unter Vertrag

Warum das Unternehmen Guntersdorf als neuen Standort auserkoren hat? „Wir sind bereits in dieser Region tätig und haben im westlichen Weinviertel viele Vertragsbauern“, berichtet Frauendorfer. Der Schwerpunkt des Unternehmens liege auf der biologischen Landwirtschaft, ein Thema, das in den nächsten Jahren sicher noch an Bedeutung gewinnen wird, ist er überzeugt.

Durch Zufall sei Saatbau Linz auf Bürgermeister Weber gestoßen. „Die Unterstützung und die Offenheit der Gemeinde haben uns sehr gefallen. Auch, dass ausreichend Flexibilität vorhanden ist. Da fühlt man sich gut aufgehoben, darum haben wir gar nicht mehr nach einem anderen Standort gesucht“, streut Frauendorfer Rosen. Dass das Betriebsgebiet direkt an der Weinviertler Schnellstraße S 3 liegt, sei natürlich ein großer Vorteil.