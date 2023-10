Guntersdorf Im tww stehen die Zeichen auf Mord

Detektiv Hercule Poirot (Thomas Schreiweis) muss seinen Urlaub abbrechen und mit dem Orientexpress zurück nach Hause. Foto: Anna Zehetgruber

E in wahrer Klassiker feierte am Wochenende im „Theater im Stadl“ im Guntersdorfer tww Premiere: Mord im Orientexpress. Wer den bekannten Krimi von Agatha Christie, inszeniert von Nikolaus Stich sehen will, hat bis 4. November die Möglichkeit dazu.