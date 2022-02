Kabarett: Ein "Krisenfest" im Theater

Mit Clemens Maria Schreiner und seinem neuen Programm „Krisenfest“ bietet das Theater Westliches Weinviertel (tww) einen kabarettistischen Leckerbissen. Schreiner verbindet darin die aktuellen Krisen mit eigenen Krisenerlebnissen – im wahrsten Sinne des Wortes – bei seinen Auftritten im tww.

Seinen ersten Auftritt im Theater im Stadel hatte der junge Kabarettist im Mai 2019, genau als das Ibiza-Video auftauchte und im Fernsehen die Pressekonferenz dazu ausgestrahlt wurde. Dann, 2020, kam Corona und machte für viele Künstler Live-Auftritte vor Publikum unmöglich.

Alles, was für uns unter den Begriff „Krisen“ fällt, wie alltägliche Vorkommnisse, Beziehungen, Nächstenliebe oder eine Identitätskrise eines jungen Mannes, aber auch Korruption, Umweltverschmutzung, Banken- und Finanzkrisen á la Mattersburg, Bitcoins oder politische Krisen fasst der talentierte Kabarettist in seinem neuesten Stück treffend unter „Krisenfest“ zusammen.

Trotzdem scheinen die langen Krisen jüngst überwunden worden zu sein, und jetzt könne man endlich wieder Party machen und beim „Krisenfest“ so richtig auf den Putz hauen. Kredenzt würde „Veganes Spannferkel“, das im Prinzip Tofu auf Steckerl bedeute, und nur die besten Gäste wären eingeladen, und mit Leuten wie eben dem „Schreiner als echten Partykracher“ könne man so einiges erleben. Die Wodka-Ribisel-Bowle würde er für diesen Abend nicht mit Wasser strecken, als Jugendgetränk würde ohnehin – naturgetrübtes – Leitungswasser angeboten. Schreiner ergänzt: „Wer es aber unbedingt bleifrei haben will, soll lieber zur Tankstelle gehen.“

Die Wahl des Ortes für die (fiktive) Party, nämlich ein Abbruchhaus, das am nächsten Tag abgerissen werden soll, hätte den Vorteil, dass man nichts mehr wegräumen müsse. Dabei übt Schreiner nicht nur an den österreichischen Immobilienpreisen und auch an der Art, wie Grund und Boden umgewidmet wird, humorvolle Kritik, sondern nimmt sehr satirisch Stellung zur allgemeinen Immobilienentwicklung und Raumplanung im Inland.

Schreiner nimmt im Weiteren die scheinbar optimalen Arbeitsbedingungen von Fahrradboten aufs Korn. Gerade während der Corona-Lockdowns hatten die Lieferservices Hochkonjunktur, und inzwischen kann man sich bekanntlich schon fast alles liefern lassen. Fahrradbote sei ein krisenfester Job, den ganzen Tag an der frischen Straßenluft inklusive Fitnessprogramm, und das alles für ganze acht Euro in der Stunde!

Das und noch vieles mehr hat Clemens Maria Schreiner in seinem Repertoire. Der Kabarettist wurde 2020 mit dem österreichischen Kabarettpreis ausgezeichnet und war 2021 für die Romy in der Kategorie Show und Unterhaltung nominiert. Seit 2016 tritt Schreiner für den ORF als Moderator in der Sendung „Fakt und Fake“ auf. Das Resümee: Bitte mehr vom krisenfesten Schreiner!

