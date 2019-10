Die Katzenbesitzerin hatte sich in dem Fall an den Kommandanten der FF Guntersdorf gewandt. Die Helfer holten die Genehmigung der Baufirma ein, den Kran zu besteigen, und machten sich auf, um das Tier zu retten. Die Katze war laut den Einsatzkräften bis auf das höchste Plateau gelangt. Sie wurde schließlich in einer Tasche zurück zum Boden gebracht.