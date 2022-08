Künstler Fuchs entwarf Etikett für Grünen Veltliner "Mitanaund"

Werbung

Der Guntersdorfer Künstler Richard Fuchs teilt Weinkunden in drei Kategorien ein: Es gibt die Kenner; es gibt die, die nach dem Namen kaufen und „es gibt die Gruppe der Etikettentrinker“. Die Etikette sieht er als das Bindeglied zwischen dem – vielleicht unbekannten – Winzer und dem Konsumenten.

Um den Angehörigen der letzten Kategorie die Wahl zu erleichtern, haben sich der Künstler und Vinothek-Betreiberin Elisabeth Hausgnost zusammengetan und ihrem Wein „Mitanaund“ ein neues, farbenfrohes Etikett verpasst. Die Magnumflasche, sie fasst eineinhalb Liter, ziert nun ein pfiffiges Etikett, auf dem zwei Vögel abgebildet sind.

Das „Mitanaund“ wird auch innerhalb der Familie großgeschrieben. Neben Heinz Hausgnost halfen auch die Kinder Katharina und Stefan (r.) sowie Neffe Maximilian Hausgnost bei der Präsentation mit, um die Gäste zu versorgen. Foto: Foto Sandra Frank

„In den 1990er Jahren habe ich die Vogelscheuche zum Vogelmenschen entwickelt“, erzählt Fuchs bei der Präsentation, die in Guntersdorf rund um seinen Kunstkubus stattfand. Dieser Vogelmensch ist mittlerweile zu seinem Erkennungszeichen geworden.

„Ich freu’ mich riesig“, strahlte die Winzerin, als sie in die vielen Gesichter ihrer Freunde, Wegbegleiter und Kunden blickte. Als Fuchs sie angerufen und angeboten hatte, ein Etikett für ihren Wein zu entwerfen, „bin ich geschmolzen“. Sie fühlte sich geehrt, dass auch ihm das „Mitanaund“ so gut gefällt, dass er sich künstlerisch einbringen wollte. Darum schenkte sie ihm jene Magnumflasche, die die Nummer eins trägt. Denn von diesen Flaschen mit besonderem Etikett gibt es nur 150 Stück.

Guntersdorfer Wein sollte in die Vinothek

Wie kam der Grüne Veltliner eigentlich zu seinem Namen? Als Elisabeth Hausgnost durch die Liebe nach Guntersdorf kam, war für sie klar, dass sie eine Vinothek eröffnen will.

Und: „Ich wollte dort Guntersdorfer Wein.“ Doch das war nicht so einfach, da es wenig flaschenfüllende Betriebe gibt. Weil sich kein Wein aus der Gemeinde gefunden hat, „hab’ ich mir gedacht, ich pack meine Schere aus und geh’ selbst wieder in den Weingarten“. Das Problem an dieser Idee? „Ich hab’ gar keinen Weingarten.“ Und so pachtete sie einen Hektar Weingarten von Familie Fleischmann, um sich ihren Wunsch zu erfüllen. Verarbeitet werden ihre Trauben bei Hausgnosts Lieblingswinzer Franz Stift im Röschitzer Keller. 2010 schlug sie ihm vor, miteinander Wein zu machen.

Richard Fuchs entwarf drei Vorschläge und Hausgnost hatte sofort einen Favoriten: „Die beiden Vögel schauen in dieselbe Richtung. Gemeinsam kann man viel erreichen“, erzählte sie den Gästen, was das neue Etikett für sie ausdrückt.

Und weil „mitanaund“ viel erreicht werden kann, soll auch etwas Gutes getan werden: Der Erlös des Präsentations-Festes sowie der Erlös der 150 Flaschen kommt dem Hollabrunner Verein Sonnendach zugute. Getreu dem Namen des Weines verbrachten Wein- und Kunstbegeisterte „mitanaund“ einen gemütlichen Abend.

