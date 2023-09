Neuer Standort für Bäckerei Angenbauer: „Ich hab' gesagt, ich nehm's“

„Die Übergabe ist am 1. Oktober, dann räumen wir ein bissl um und sperren am 5. Oktober wieder auf“, kündigt der Guntersdorfer Bäckermeister Walter Angenbauer seine Geschäftserweiterung an.

Gemeint ist die Bäckerei von Hans Bucher in der Rathausgasse in Pulkau. Die Familie schraube das Geschäft zurück und wolle sich auf ihren Stammsitz in Eggenburg konzentrieren. Angenbauer habe die Gerüchte gehört, dass die Filiale in Pulkau einen neuen Besitzer suche. „Ich habe gesagt, wenn er jemanden braucht, dann soll er sich melden. So ist es dann ganz schnell gegangen. Er hat gefragt und ich hab' gesagt: Passt, ich nehm's“, schildert Angenbauer im NÖN-Gespräch die unkomplizierte Übergabe.

Dadurch habe die Guntersdorfer Bäckerei um eineinhalb Mitarbeiter mehr aufnehmen können. „Die vier Mitarbeiter in Pulkau werden wir auch übernehmen“, berichtet der Bäckermeister, dass kein Arbeitsplatz verloren gehe.

Besonders freut Angenbauer, dass er mit der Bäckerei in Pulkau die Maschinen übernehmen kann. „So muss ich nicht gleich riesen Investitionen machen.“ Es werde in den nächsten Monaten einige kleinere Umbauarbeiten geben, doch damit will sich der Guntersdorfer Bäcker etwas Zeit lassen.