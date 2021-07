„Sechs Tage hat es gedauert, bis die Brücke weggestemmt war“, erzählt Wilfried Hammer. „Punkt 7 Uhr haben sie mich immer aus dem Bett geschmissen“, berichtet er schmunzelnd über die Bauarbeiten, die beim Besuch der NÖN schon vier Wochen andauerten.

Wie berichtet, wird in Guntersdorf gerade eine Brücke über den Gmoosbach zurückgebaut. Die größten Brocken sind bereits geschafft, die Asphaltierung ist für diese Woche geplant, ab 7. Juli soll die Fahrbahn für den Verkehr freigegeben werden.

Vor Wilfried Hammers Haus in Guntersdorf ist seit vier Wochen Baustelle angesagt. Ein Ende ist in Sicht, mit 7. Juli soll die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben werden. Wilfried Hammer, Wilfried Hammer

„Ich habe einen Brückenbauakt und ein Baustellentagebuch mit vielen Fotos, weil die Leute immer wieder fragen“, sagt Hammer, der in der Kirchengasse – direkt an der Baustelle – wohnt. „Gott sei Dank sind keine großen Schäden entstanden“, ist der leidenschaftliche Musiker froh, der schon scherzhaft überlegt hatte, sich einen Sturzhelm aufzusetzen, wenn er bei der Eingangstür hinausgeht.

„Kleine Steine sind beim Stemmen immer weggeflogen“, erinnert er sich. Über den Rat von Richard Frühwirth von der Hollabrunner Straßenbauabteilung hat er zu Beginn der Baustelle noch gelacht: „Er hat gesagt, wir sollen die Rollläden bei den Fenstern lieber unten lassen.“ Das tat Hammer erst, als „einmal ein großer Stein ausgefahren ist und ein Loch in die Fassade geschlagen hat“.

Kampfmittelerkunder bei Brückenabriss

Zum NÖN-Gespräch kommt später auch Leopold Hammer, der ältere Bruder des Kapellmeister-Stellvertreters, hinzu. Er lebt ebenfalls in Guntersdorf und war Auslöser, dass ein Kampfmittelerkunder die Abbrucharbeiten begleitet hat.

Sechs Tage hat es gedauert, bis die Brücke über den Gmoosbach in der Kirchengasse weggestemmt war. Wilfried Hammer

„Am 8. Mai 1945, am letzten Tag des Zweiten Weltkrieges, haben die deutschen Truppen die vier Brücken über den Gmoosbach gesprengt“, erinnert sich der Guntersdorfer, der damals sieben Jahre alt war. Und er erzählt: An der Brücke bei der Reichsstraße, also jener vor dem Hause Hammer, wurden an jedem Pfeiler Holzschächte angebracht, die – vermutlich – mit Minen befüllt wurden. Diese Erinnerung deckt sich mit dem Tagebucheintrag des damaligen Pfarrers – siehe Faksimile aus dem Archiv Hammer –, der die Geschehnisse in Guntersdorf festhielt.

NOEN

„Nur zwei der Schächte sind detoniert“, schildert Leopold Hammer. Die beiden anderen habe er mit seinen Freunden später mit Sand befüllt. „Wahrscheinlich ist darum nie eine Mine detoniert“, scherzt er. Diese Geschichte erzählten die Hammers auch der Straßenbauabteilung, die sofort tätig wurde. „Wir haben einen Kampfmittelerkunder beauftragt, die Abbrucharbeiten zu begleiten“, berichtet Frühwirth auf NÖN-Nachfrage.

Auch wenn er es für unwahrscheinlich gehalten hat, dass sich tatsächlich noch Minen an dieser Stelle befinden. Warum? „Die Brücke wurde etwa 1970 neu errichtet. Da hätte damals schon etwas zutage kommen müssen.“ Dennoch wollte er auf Nummer sicher gehen. Gefunden wurde zum Glück nichts.

Gefährliches Spiel mit Granate

An einen weiteren Tag, nachdem der Krieg zu Ende war, kann sich Leopold Hammer ebenfalls noch ganz genau erinnern: an den Tag seiner Erstkommunion, den 29. Mai 1945. „Ich habe eine Handgranate von ungarischen Soldaten gefunden“, erzählt er. Tage zuvor hatte er schon einmal eine entdeckt und den Stift gezogen. „Die Granate war leer. Darum hab’ ich damals geglaubt, ich kann das wieder machen.“

Doch dieses Mal begann die Granate zu surren. „Ich hab‘ sie fallen lassen“, erzählt Hammer. Die Granate explodierte und verletzte ihn und drei seiner Freunde. Deutsche Soldaten hörten die Detonation und brachten die Kinder ins Krankenhaus.

„Ich hatte 28 Löcher von den Splittern in meinen Strümpfen“, berichtet Hammer. Einer dieser Granatsplitter steckt immer noch in einer Zehe des Guntersdorfers und ist als schwarzer Fleck sichtbar.