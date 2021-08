Abwechslungsreich startet das tww in die neue Saison: Von einem Konzert „Zurück ins Licht“ über eine Kleinkunstversion frei nach Shakespeare und „heiter – provokant – sehnsuchtsvoll“ als musikalische Lesung bis zu einer kabarettistischen Suche nach einem jungen Mann zum Teppichentsorgen reicht die unterhaltsame Auswahl.

„Wir starten wieder durch“, zeigt sich das tww-Team in seinem Newsletter voller Tatendrang. Jegliche Schutzmaßnahmen – reduzierte Sitzplätze, Abstandsmarkierungen und Kennzeichnungen für die Aufenthalte vor und nach den Vorstellungen beziehungsweise in der Pause sowie mehrere Desinfektionsspender – wurden ergriffen, um dem Publikum einen sicheren Besuch zu ermöglichen.

Die musikalische Therapie. Statt in Pessimismus zu versinken machen „Tres bois“, bestehend aus Herwig Bauer, Rudolf Haselböck, Sophie Kurecka, Thomas Rothmeier, Stefan Schlager und Andreas Wolf, eine Therapie im musikalischen Sinne. „War ohnehin schon längst fällig“, so das Sextett selbstironisch. Am 4. September um 20 Uhr und am Sonntag, 5. September, um 18 Uhr „therapiert“ Eveline Wohlmann im Theater im Stadl die desperate Gruppe. „Gemeinsam wollen wir ,Out of the dark – Zurück ins Licht‘ und zur Erkenntnis gelangen, dass das Leben mehr als nur eine Aneinanderreihung von seltsamen Tagen ist.“

„Macbeth“ wird zur „Küchentisch-Tragödie“

Das große Drama mit „frau franzi“. Als „Küchentisch-Tragödie“ wurde Shakespeares „Macbeth“ noch selten inszeniert, aber das stört „frau franzi“ (Marika Reichhold) wenig, denn: „Da Neavmkizel lauad hinda de Tischhaxn, is Tischtiachl is a Bluadwiesn, und’s Unheu daumpft ausn Reindl“, gilt ihr eigentliches Interesse. Dementsprechend müssen am 11. September um 20 Uhr im Theater-Stadl alle dran glauben: der Paradeissalat, der Wischmopp und der Putzfetzen. „frau franzi“ macht die großen Dramen der Weltgeschichte sozusagen alltagstauglich und nennt ihre Version „Mägbess“.

Die provokant sehnsuchtsvolle Lesung mit Musik. „Unser schöpferisches Zusammenfinden im monatelangen Gestaltungsprozess faszinierte mich“, schwärmt Heinz Mayer über seine Zusammenarbeit mit Christoph Hahn für die Lesung mit Musik „heiter – provokant – sehnsuchtsvoll“, die am 12. September um 18 Uhr auf dem Stadl-Programm steht. „Sobald meine Texte mit Musik verbunden sind, wird das Stück zu mehr als nur zur Summe seiner Einzelteile“, erklärt Hahn seine Herangehensweise. Das Spannende an der Zusammenarbeit mit Heinz Mayer beschreibt er so: „Ich stelle mich der Herausforderung, mich in das Seelenleben fremder Autoren hinein zu spüren.“

Das musikalische Kabarett. Gleich an vier Terminen, am 25. und 26. September sowie am 2. und 3. Oktober, annonciert Viktoria Weiner in ihrem Musikkabarett „Junger Mann zum Teppichentsorgen gesucht …“. Weiner, Fleischhackertochter aus Niederösterreich und im großstädtischen Wien gestrandet, beschäftigt sich auf ihre ganz persönliche Weise mit den Auswirkungen, die das enge Zusammenleben in Wohngemeinschaften nicht nur seit Corona auf das eigene Selbst hat. Bei ihrem dritten Solo-Abendprogramm ist auch „ein bisschen Yoga mit dabei“.