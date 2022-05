Trachtenkapelle: 99 Jahre für die Musik

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse in Hollabrunn lädt zum 4. Mal ein

Als noch der politische Katholizismus das geistige und gesellschaftliche Leben im Land dominierte, wurde im Jahr 1923 die erste Musikkapelle in Guntersdorf gegründet. So kam es, dass der damalige Pfarrer Ettl auch als Initiator der Ortsmusik in die lokalen Geschichtsbücher Einzug fand.

Es folgten bewegte Jahre, bevor es 1947 zur Neugründung der Ortsmusik Guntersdorf kam. 17 Jahre lang umrahmte diese diverse Anlässe, bevor 1964 in Guntersdorf sowie in Großnondorf begonnen wurde, Musikunterricht anzubieten. Bald ging aus dieser erfolgreichen Ausbildungsarbeit eine gemeinsame Jugendkapelle der beiden Gemeinden hervor, aus welcher sich im Jahr 1966 die Trachtenkapelle Guntersdorf formierte. Und diese besteht bis heute.

„Gut 30 Jahre später war es dann so weit“, erinnert sich Vereinsurgestein Wilfried Hammer an einen entscheidenden Moment im musikalischen Leben der Trachtenkapelle: Herbert Stohl, der damalige Kapellmeister, und er als sein Stellvertreter hielten 1997 erstmals ein Konzert im Innenhof des Renaissanceschlosses der Familie Ludwigstorff ab. In den Folgejahren wurde das Guntersdorfer Schlosskonzert zur Tradition. Jährlich genießen seither hunderte Gäste aus nah und fern klassische sowie moderne Klänge im zauberhaften Nachtambiente der geschichtsträchtigen Gemäuer.

Neben dem Schlosskonzert umrahmt die Kapelle heute gesellschaftliche sowie geistliche Ereignisse im Ort und der Region, aber auch über die österreichischen Grenzen hinaus. Als Teil des Niederösterreichischen Blasmusikverbands (NÖBV) nimmt der Verein zudem laufend an Wertungsspielen teil. Besonders die Jungmusiker der Kapelle schnitten – etwa bei „prima la musica“ – in den vergangenen Jahren „ausgezeichnet“ ab.

Trachtenkapelle steht in den Startlöchern

Seit 2008 steht der Verein, welcher aktuell 40 aktive Mitglieder zählt, unter der musikalischen Leitung von Kapellmeister Michael Grünauer. Als Obmann zeichnet seit 2019 Florian Platz verantwortlich. Das Jugendorchester „Crescendos“ wird von Verena Hausgnost geleitet.

Die Nachwuchsmusiker verbinden neben den gemeinsamen Proben auch Ausflüge sowie Spiel und Spaß. Finanziert wird die Jugendarbeit des Vereins nicht zuletzt über Veranstaltungen, welche in den vergangenen Jahren aus bekannten Gründen eher rar gesät waren. Umso mehr freuen sich die Mitglieder der Trachtenkapelle, nach zweijähriger Pause am 14. Mai (19.30 Uhr) im Schloss Guntersdorf endlich zum Konzert einladen zu dürfen.

