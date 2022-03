Grenzen bleiben: Wullersdorf gibt Grund nicht her

Werbung

„Gemeindegrenzen der Marktgemeinden Wullersdorf Guntersdorf“ lautete ein Punkt auf der Tagesordnung der Wullersdorfer Gemeinderatssitzung. Grundlage dafür war ein Ansuchen der Nachbargemeinde Guntersdorf, dort hat der Gemeinderat bereits 2021 beschlossen, dass Gespräche mit Wullersdorf aufgenommen werden, um Teile der Bahnhofsiedlung Grund einzugemeinden, um sich wohnbautechnisch weiterentwickeln zu können.

Dieses Anliegen wurde aber nicht diskutiert, die Mandatare waren sich im Vorfeld einig, das zeigte sich auch in der Abstimmung: Einstimmig wurde beschlossen, die Verlegung der Grundgrenzen abzulehnen. Der Ortsteil Grund-Bahnhofsiedlung bleibt zur Gänze bei der Gemeinde Wullersdorf.

Was die Gemeinderäte gestört hat, brachte Gerhard Sklenar (SPÖ) zur Sprache: „Wir haben das Schreiben vor 14 Tagen bekommen. Es ist aber mit 28. Juli 2021 datiert.“ Das Schreiben kam von Guntersdorfs Bürgermeister Roland Weber im Namen seines Gemeinderates und richtete sich an seinen Nachbarbürgermeister Richard Hogl und an die Wullersdorfer Mandatare.

„Da rennt was verkehrt, du hast uns den Brief vorenthalten“, warf Sklenar Hogl vor. Auch deswegen, weil er selbst ein Gespräch mit Weber hatte und dieser ihn auf das Schreiben angesprochen hat.

„Du hast recht, ich hätt’ es weiterleiten können“, gab Hogl schließlich zu. Er habe dazwischen allerdings Gespräche geführt, mit dem Land NÖ und mit Weber.

Während Sklenar sich ärgerte, erst lange nach dem Schreiben und einem NÖN-Bericht offiziell von dem Angebot aus Guntersdorf erfahren zu haben, ist ÖVP-Gemeinderätin Heike Bauer, die in Grund lebt, „froh, dass das Thema ein Ende findet“.

FPÖ-Mandatar Ignaz Schnötzinger sah ohnehin nicht ein, weshalb Guntersdorf hier Teile von Wullersdorf „einnehmen“ möchte. „Er will Bauland erweitern“, erklärte der Bürgermeister knapp. „Er kann doch Grundstücke von Bauern ankaufen und dort Siedlungsbunker hinbauen“, meinte Schnötzinger.

