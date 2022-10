"Pension Schöller" als meisterhafte Komödie

Mit „Pension Schöller“ kommt ein Lustspiel-Klassiker auf die tww-Bühne. Die Uraufführung fand im Oktober 1890 in Berlin statt. Geschrieben wurde die Komödie von Wilhelm Jacoby und Carl Laufs, für die Bühne bearbeitet von Hugo Wiener und Jürgen Wölffer.

Für die Inszenierung im tww zeichnet Ursula Leitner verantwortlich. Hauptfigur ist der vermögende, aber gelangweilte „Guntersdorfer“ Gutshofbesitzer Ladislaus Klapproth (Peter Pausz). Im Wiener Café, zugleich Pension Schöller, hat er seinen Neffen Alfred (Paul Graf) getroffen und ihm von seinem neuesten Projekt erzählt: einer Nervenheilanstalt in seiner Villa in Baden. Neffe Alfred will ihm helfen, aber wie? Da kommt ihm Franzi (Julia Saile), die Tochter des Hauses der Pension Schöller, zu Hilfe und schlägt ihm folgenden Plan vor: Zwecks Recherche soll der reiche Onkel zu einer Soirée in die Pension eingeladen werden, denn die Gäste seien zwar nicht wirklich wahnsinnig, aber reichlich exaltiert, und würden einem Provinzler wie Klapproth sicherlich total verrückt erscheinen.

Die nervige Sängerin und vermeintlich irre Dauergäste

Der Abend verläuft perfekt, Klapproth amüsiert sich königlich. Die besonderen Pensionsgäste sind eine aufdringliche Schriftstellerin (Kerstin Zinober), ein aufbrausender Major (J-D Schwarzmann), ein Weltenbummler sowie Leo (Paul Wiborny), der Bruder der Pensionsinhaberin (Bettina Soriat), der so gerne Schauspieler wäre, aber wegen seines Sprachfehlers kein „L“ aussprechen kann. Selbst Frau Schöller, die Direktorin der scheinbaren Anstalt, wirkt auf Klapproth etwas verrückt.

Dazwischen taucht immer wieder eine nervige Sängerin (Eveline Wohlmann) in glitzerndem Pailletten-Kleid auf. Zurück auf seinem Gutshof in Guntersdorf kommt der amüsante Abend in der Pension Schöller jedoch wie ein Bumerang zurück: Die vermeintlich irren Dauergäste der Pension besuchen Klapproth auf seinem Gutshof, und damit bricht Chaos aus …

Humorvolle Stücke auf der Bühne umzusetzen, die Unzulänglichkeit der Menschen komisch, verspielt und heiter darzustellen, ist eine ganz besondere Kunstform. Das tww erweist sich mit seinen Eigenproduktionen immer wieder als Meister der Komödie.

Gespielt wird noch am: 14. und 15. Oktober (20 Uhr); 16. Oktober (18 Uhr); 21. und 22. Oktober (20 Uhr); 23. Oktober (18 Uhr) sowie am 28. und 29. Oktober (20 Uhr).

