Gut gekühlt in den Wohlfühlplätzen im Pulkautal .

Der Verein "Initiative Pulkautal" hat es sich zum Ziel gesetzt, die Kellergassen intensiver zu nutzen und verstärkt in den Blickpunkt der Bevölkerung und seiner Besucher zu stellen. So entstand in allen sechs Gemeinden dieser nördlichen Region des Bezirks Hollabrunn jeweils ein Keller-Wohlfühlplatz.