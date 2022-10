Blackout-Vorsorge im Bezirk Hollabrunn: „Keine Angst verbreiten“

Auch im Bezirk wächst die Sorge vor einem möglichen Blackout. Um für den Ernstfall gut vorbereitet zu sein, schrecken Privatpersonen, Vereine und Unternehmen nicht vor Großeinkäufen zurück.

Dass es irgendwann zu einem großflächigen Stromausfall, also einem sogenannten Blackout, kommen wird, darüber sind sich Experten einig. Appelliert wird nun, eine richtige Vorsorge zu treffen, um gewappnet zu sein.

Die Freiwillige Feuerwehr Maissau hat für einen möglichen Ausfall der Stromversorgung ein Notstromaggregat angekauft, das im Ernstfall das ganze Haus betreiben könnte. „Wir haben auch genug Gas und Diesel eingelagert. Da kommen wir eine Woche ohne Probleme durch“, erzählt FF-Chef Franz Kloiber im NÖN-Gespräch. Zweimal jährlich finden Kommandanten-Schulungen in Hinblick auf einen Blackout statt. Ein großer Kühlraum sei ebenfalls im FF-Haus zu finden, wo Vorräte gelagert werden können.

„Wir haben mit einem Fleischer einen Vertrag aufgesetzt, dass man im Notfall dort hinfahren und sich Fleisch holen kann“, schildert Kloiber. Das Fleisch werde dann im Kühlraum der FF eingelagert, um nicht zu verderben.

Primär gilt es während eines Blackouts die Kernaufgaben der Feuerwehr weiterhin erfüllen zu können. „Einige Feuerwehren gehen hier einen Schritt weiter und haben auch Konzepte zur Unterstützung der Bevölkerung erarbeitet, dies ist jedoch nur punktuell und eingeschränkt möglich“, erklärt Bezirksfeuerwehrchef Alois Zaussinger.

„Winterdienst auch bei Blackout“. Die Straßenmeisterei sei bei einem großflächigen Stromausfall, wie sonst auch im ganzen Jahr, dafür zuständig, die Befahrbarkeit der Straßen zu gewährleisten. „Wir rüsten uns so, dass der Winterdienst möglich ist. Der Verkehr wird zwar deutlich weniger sein, aber die Einsatzfahrzeuge müssen beweglich sein“, sagt Wolfgang Dafert, Leiter der Straßenbauabteilung in Hollabrunn. Die Infrastruktur aufrechtzuerhalten sei also der Hauptschwerpunkt. Wenn es keinen Strom gibt, werden Baufirmen keine Materialien ausliefern oder herstellen können, so Dafert: „Die Bau- und Erhaltungstätigkeiten werden bestimmt reduziert oder sogar null werden, aber die Verkehrssicherheit geht vor.“ Zusätzlich könne die Straßenmeisterei für Sonderaufgaben herangezogen werden, zum Beispiel für Transporte.

„Überlegen sollte jeder.“ Aufklärungsarbeit leistet währenddessen der Zivilschutzverband. „Wir versuchen, die Bevölkerung zu informieren, was zu tun ist, falls ein Blackout kommt. Wir wollen keine Angst verbreiten, weil das sind Überlegungen, die jeder Haushalt oder jede Familie anstellen sollte“, sagt Zivilschutzverband-Vizepräsident Georg Jungmayer. Jeder müsse überlegen, wie groß die Familie ist und welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Wenn Kühlgut gelagert ist, wäre es vielleicht wichtig, einen Gaskocher zu haben, um dieses zu verwerten, so Jungmayer. Wasser und haltbare Lebensmittel seien aber das Wichtigste.

Der Alt-Bürgermeister von Seefeld-Kadolz hat in seinem Haushalt bereits gut vorgesorgt: „Wir haben in der Kühltruhe entsprechend etwas eingelagert und einen Gasgrill. Für das Haus selbst habe ich ein Stromaggregat.“ In diesem Winter wird der Zivilschutzverband mit Fachleuten im Bezirk noch einige Veranstaltungen zum Thema durchführen.

