Lift verzögert Retzer Hotel-Projekt

Das Hotelprojekt im Sgraffito-Haus am Hauptplatz 15 steht still, das Gerücht von einem Baustopp macht die Runde. Das Gebäude nach dem denkmalgeschützten Sgraffito-Haus ist seit längerer Zeit mit einem Baugerüst umgeben. Und genau dort wird das neue „sgrafit-Hotel“ errichtet, wie die künftige Hotelleiterin Nora Zaiser von der Immobilienfirma FAWE nun im NÖN-Gespräch bestätigt.

Die Apartments im alten Post- gebäude sind bezugsfertig, sagt Nora Zaiser. Foto: Enzmann

Die elf Apartments im alten Postgebäude seien indes stilvoll renoviert und bezugsfertig. Diese können vom Hauptplatz barrierefrei erreicht werden. „Nur das maschinenbautechnische Gutachten für die Liftanlage fehlt noch, damit wir die Benützungsbewilligung von der Baubehörde bekommen“, erklärt Zaiser. Die Liftfirma kämpfe mit Lieferproblemen, was zu Verzögerungen bei der Fertigstellung führt.

Die Apartments und der Hotelkomplex seien zwei verschiedene Projekte. Entgegen der Ankündigung in Fremdenverkehrsprospekten sei die Fertigstellung des Hotels mit 18 Doppelzimmern und einer Dachterrasse samt Restaurant in diesem Sommer nicht möglich. Frühestens im nächsten Jahr werde es so weit sein, sagt Zaiser.

Von der Stadtgemeinde Retz gibt es keine offizielle Stellungnahme zu diesem Bauvorhaben. Es soll an einer einvernehmlichen Lösung bei den offenen Fragen gearbeitet werden.

