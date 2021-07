„Sie hat vier Bürgermeister verbraucht. Der fünfte steht vor euch“, sagt Gemeindechef Roland Weber, der ein Jahr alt war, als Weinbub mit damals 18 Jahren zur Amtsleiterin ernannt wurde. Nun, 42 Jahre später, tritt sie ihren Ruhestand an – noch bis Ende Juli ist sie als Amtsleiterin tätig, dann tritt sie ihren neuen Lebensabschnitt als Pensionistin an.

Weber ist seit 2013 Bürgermeister. Seitdem habe es keinen Tag gegeben, an dem er nicht auf Augenhöhe mit ihr zusammengearbeitet habe, sagt er. „Ihr Pflichtbewusstsein zeichnet sie aus; ihre Konsequenz hat manchem wehgetan.“ Außerdem beschreibt der Gemeindechef die scheidende Amtsleiterin als sparsam, zielstrebig, ausdauernd und bodenständig. „Wenn etwas am Freitag nicht fertig geworden ist, dann ist Helli am Samstag wiedergekommen“, nennt Weber ein Beispiel.

Kindergartenkinder verschenkten Schmunzelstein

Für diese Eigenschaften wurde sie nicht nur vom Bürgermeister, sondern auch von ihren Kollegen und den Gemeinderäten in Guntersdorf und über die Gemeinde hinaus geschätzt.

Große Freude bereitete „die gute Seele der Gemeinde“ den Guntersdorfern auch als Theaterspielerin: 1984 bis 1997 gehörte sie der Theatergruppe der Pfarre Guntersdorf an. Beim Kirchenchor sang sie zwar nicht, doch dieser ließ es sich nicht nehmen, beim Abschied das Guntersdorf-Lied zu singen, allerdings in einer Version, die auf Weinbub zugeschnitten war. Die Kindergartenkinder sangen ebenfalls und schenkten der Amtsleiterin einen Schmunzelstein für ihren Garten.

Von ihren Kolleginnen und den Gemeinderäten gab’s ein besonderes Geschenk: Tischler Trittenwein fertigte eine Bank für Helli Weinbub an; mit ihrem Namen und den Wahrzeichen von Guntersdorf. Verrechnet hat er nur das Material, die Kosten für seine Arbeitszeit nahm er nicht an, sondern spendete sie dem Roten Kreuz.

Ein fast neues „Amtsrad“ als Staatskarosse

Die ÖVP schaffte für Weinbub ein „Amtsrad“ an. „Wir haben alles ordentlich ausgeschrieben, wie wir es von dir gelernt haben“, versicherte Vizebürgermeister Reinhard Fleischmann, dass alles transparent und „ohne Chats im Hintergrund“ über die Bühne gegangen sei. Den Zuschlag habe ein gemeindeeigener Betrieb, nämlich der Bauhof, erhalten.

Das „Amtsrad“ ist mit einem roten Telefon ausgestattet und dient dank einer Guntersdorffahne auch als Staatskarosse, wie der Vizebürgermeister meinte. In einer Tasche waren zwei Bücher versteckt: Das Buch der Ausreden und Entschuldigungen und ein besonderer Langenscheidt. Dieser übersetzt die Floskeln eines Bürgermeisters („Ich bin gleich wieder da.“) für Amtsleiter („Zwei Stunden wird’s schon dauern.“).

„Ausgezeichneten Zusammenarbeit“ mit Helli

„Du hast uns immer genau auf die Finger geschaut“, erinnert sich Florian Platz, Obmann der Guntersdorfer Trachtenkapelle, an die Zeit, als noch im Foyer des Gemeindeamts geprobt wurde. Die Amtsleiterin achtete genau darauf, dass nach den Proben alles wieder an seinem Platz war. „Dafür bist du aber auch am Sonntag gekommen und hast uns aufgesperrt“, spricht der Musikobmann von einer „ausgezeichneten Zusammenarbeit“.

Da es Weinbub gar nicht mag, so im Mittelpunkt zu stehen, fielen große Worte an die Festgäste aus. Sie bevorzugte es, im Kleinen persönlich mit ihren Überraschungsgästen zu plaudern. Diese Gelegenheit gab es bei der Agape, denn auch wenn es nach Regen ausschaute: „Das Wetter hält aus, die Helli hat drauf geschaut“, versicherte der Bürgermeister.