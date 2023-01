Hadreserin erhält endlich ihre PV-Förderung

Claudia Veith konnte erleichtert aufatmen, noch bevor die NÖN mit ihrer Geschichte erschienen war: Die Hadreserin versuchte seit April 2021, eine Förderung für ihre PV-Anlage zu kommen. Erfolglos. Bis die NÖN nachfragte.

Die Ökostrom AG (ÖMAG) ist für die Förderung zuständig, der Vorstand entschuldigte sich für einen Fehler in der Datenbank, die Förderung soll in den nächsten Wochen an die Hadreserin ausgezahlt werden.

Wie der NÖN außerdem mitgeteilt wurde, sei man in der ÖMAG und im Umweltministerium bemüht, die Förder-Abwicklung zu verbessern. Mit dem neuen Ökostromgesetz seien mehrere Förderstellen gebündelt worden, und sämtliche Förderanträge für Ökostrom würden nun über die ÖMAG abgewickelt. Niemand habe den enormen Andrang voraussehen können.

Die ÖMAG hatte 2021 noch rund 10.000 Anträge zu bearbeiten. Im letzten Jahr waren es dann über 100.000 Anträge. Der sprunghafte Anstieg ist im Wesentlichen auf die hohen Energiekosten zurückzuführen. Hinzu kamen dann mit Covid und dem Ukrainekrieg noch die globalen Lieferschwierigkeiten.

Auf die Kritik an der Abwicklung der PV-Förderungen reagierte das Umweltministerium: „Um den Rekordausbau auch weiter voranzutreiben – für mehr Klimaschutz, die Energiewende und mehr Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern – haben wir eine Reihe von Erleichterungen bei der Förderung ab 2023 vorgenommen“, teilte das Kabinett von Bundesministerin Leonore Gewessler auf NÖN-Nachfrage mit.

