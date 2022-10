Schulreisen: London im Ausnahmezustand und eine Verlängerung in Paris

Während die Vorfreude auf royale Sehenswürdigkeiten, weltberühmte Musicalvorstellungen, moderne Architektur und unvergessliche Momente in Parks und Pubs wuchs, geschah das Unvorstellbare: Queen Elizabeth II. verstarb und London stand still. „Zwei Millionen zusätzliche Besucher anlässlich der Trauerfeierlichkeiten, die Schließung von vielen Veranstaltungsorten, Straßensperren, Sicherheitskontrollen - all das ließ unsere Planung Kopf stehen“, berichten die Pädagoginnen Irene Rubin und Katharina Auer-Leszkovics. Dennoch: Die Reise sei zu einem wundervollen Erlebnis geworden – mit einer Stadt im Ausnahmezustand: „Ein Land vereint in Trauer und Hoffnung auf die Zukunft – eine Reise, die wir niemals vergessen werden.“

Eindrücke machten Strapazen wett

Auf der anderen Seite des Ärmelkanals verbrachte die 7B-Klasse einen Sprachaufenthalt in Frankreich, wo die Jugendlichen von ihren Gastfamilien in Saint Malo empfangen wurden. Ab dem nächsten Morgen standen täglich drei bis vier Unterrichtsstunden – ausschließlich auf Französisch – am Programm. Alle Wege zu den Treffpunkten wurden mit Leihrädern, sogenannten „vélos bleus“, bewältigt.

Pädagogin Renate Semmelmayer freute sich über die Begeisterung der Schüler: „Ob es nun die Altstadtbesichtigung von Intra Muros in Saint Malo oder das Kloster auf dem Mont Saint Michel war oder gar eine Klippenwanderung vom Cap Fréhel zum Fort La Latte, die vielen neuen Eindrücke machten alle Strapazen wett.“

Blick von der Seine auf Paris bei Nacht

Bei der gemeinsamen „soirée crêpes“ oder beim Picknick am Strand von Bons Secours in Saint Malo kam die Kulinarik nicht zu kurz. Nach einer abwechslungsreichen Woche in der Bretagne gab es als Draufgabe noch drei Erkundungstage in Paris - mit einem Besuch des Museums Louvre, der Auffahrt auf den Eiffelturm bis zur Spitze oder einer nächtlichen Bootsfahrt auf der Seine.

Da die Heimreise aufgrund eines Fluglotsenstreiks umgebucht wurde, konnten die Jugendlichen und ihre Lehrer Dominik Sommerer und Renate Semmelmayer im Künstlerviertel Mont Martre rund um die Basilika Sacré Coeur länger herumspazieren.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.