Hollabrunner Maturanten feierten "Gym over" .

Tolle Stimmung, grandiose Tanzmusik und ein bunt geschmückter Festsaal - die Schüler des Bundes- und -realgymnasium Hollabrunn sorgten am vergangenen Samstag für eine unvergessliche Ballnacht. Unter dem Motto „Gym over“ ließen Direktorin Jutta Kadletz und ihr fleißiges Team das Publikum in eine Welt aus Super Mario, Tetris & Co. eintauchen.