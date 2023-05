Wer will im Bezirk Hollabrunn noch Friseur werden?

Eine aktuelle repräsentative Studie, durchgeführt im März 2023 von marketagent.com, zeigt ein angespanntes Bild für den Nachwuchs bei den Friseuren in Österreich. Aktuell gibt es österreichweit rund 2.400 Friseurlehrlinge, vor 13 Jahren waren es noch doppelt so viele.

Barbara Schweiger vom Retzer Salon Hair & More kann bestätigen, dass sich weniger Jugendliche als Friseurlehrling bewerben, und auch die Qualität lasse zu wünschen übrig. „Die meisten Bewerber kommen vom Poly-ASO-Lehrgang, die können nicht schreiben oder rechnen, die kann ich nicht nehmen“, erklärt die Unternehmerin. Ein Friseur müsse neben dem Haareschneiden auch einen Zeitplan lesen können, woran es oft scheitert. „Es fehlt an Hausverstand“, resümiert Schweiger wenig hoffnungsfroh.

Die Gründe für den Mangel an Lehrlingen seien aus Sicht der Unternehmerin vielfältig. Das Image einer Lehre leide immer noch sehr. Es werde, auch von den Eltern, vermittelt, dass eine Schule besser als eine Lehre sei. „Die Jugendlichen werden später reif. Wenn ein 15-Jähriger keine Idee hat, was er beruflich machen möchte, heißt es oft: Na dann geh halt noch in die Schule!“, weiß Schweiger. Es seien außerdem viele Leute der Meinung, dass man als Friseur nichts verdiene. „Das hat früher gestimmt, aber jetzt nicht mehr“, versichert die Fachfrau. Seit zwei Jahren hat der Retzer Salon Probleme, Lehrlinge zu finden; drei Lehrlinge schließen heuer die Ausbildung ab.

„Es fehlt an Freundlichkeit, Hygiene und Lernwillen“

Bei Martin Hammerschmid in Hollabrunn sei nicht die Quantität, aber die Qualität der Bewerbungen gesunken. „Es geht jetzt nicht um Mathematik“, erklärt der Unternehmer, „es fehlt an Freundlichkeit, Hygiene und am Willen, zu lernen“.

Die Guntersdorfer Friseurin Martina Sorian hat den Eindruck, dass eine Lehre nicht präsent und erstrebenswert für junge Menschen ist. Nächstes Jahr sucht die Unternehmerin wieder neue Lehrlinge. „Es heißt oft, wer halbwegs intelligent ist, soll studieren gehen“, zeigt sie sich enttäuscht. Die Friseurin wünscht sich, dass die Jugendlichen unvoreingenommen und offen in den Lehrbetrieb kommen. Sie sollten zuhause nicht nur am Computer spielen, sondern auch im Haushalt helfen.

Das Problem liege laut Sorian nämlich im Elternhaus: „Die 15-Jährigen können kein Handtuch zusammenlegen, Geschirr abwaschen oder einen Besenstiel halten.“ Weiters fällt der Unternehmerin auf, dass niemand mehr am Samstag arbeiten will, wobei dieser Tag in der Branche der stärkste Arbeitstag sei.

