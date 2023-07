Merkersdorfer schnupperte EU-Luft bei Parlamentarier in Brüssel

Seit gut einem Jahr arbeitet Mathias Frank für den NÖ Bauernbund. In Brüssel schnupperte er nun „europäische Luft“ und sammelte wertvolle Erfahrungen für seine Heimatregion. Der ÖVP-Abgeordnete Bernhuber (31) und Frank verbindet nicht nur die gemeinsame Arbeit im Parlament, sondern auch die Tatsache, dass sie beide Jungbauern sind.

„Es war eine enorme Ehre für mich, die Möglichkeit zu bekommen, im Europäischen Parlament zu arbeiten und direkt an politischen Entscheidungen mitzuwirken", sagt der Merkersdorfer. Er habe viel gelernt und seine Perspektive auf die Europäische Union und ihre Arbeitsweise erweitert. „Es ist eine unglaubliche Erfahrung, die ich nur jedem empfehlen kann."

Zu Franks Aufgaben zählte die Teilnahme an Sitzungen und Besprechungen, welche ihm Einblicke in die Herangehensweise im EU-Parlament eröffneten, aber auch Recherchetätigkeiten sowie Verwaltungs- und Organisationsarbeit.

Alexander Bernhuber, der seit 2019 im Europäischen Parlament ist, ist für den Umwelt- und den Petitionsausschuss zuständig. Als der jüngste Abgeordnete aus Österreich liegen ihm die Jugendagenden am Herzen: „Mit der Möglichkeit eines Praktikums will ich jungen Menschen die Chance geben, einen Blick hinter die Kulissen der Europapolitik zu werfen. Ich freue mich, dass wir mit Mathias Frank eine motivierte Unterstützung in Brüssel hatten.“