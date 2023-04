Den Geheimnissen des Lehms auf der Spur

Die Qualität und die Vorzüge von Lehmbauten zeichnen sich gerade in der Klimakrise ab. Lehm ist ein zu 100 Prozent natürliches Material, das keinen giftigen Sondermüll hinterlässt. Leider werden viele alte Lehmbauten nicht saniert, weil das Wissen über die Bauweise verloren gegangen ist und die Instandsetzung oft zu aufwendig scheint.

2017 wurde die Arbeitsgemeinschaft „ARGE Lehmbau BOKU“ am Institut für Angewandte Geologie an der Universität für Bodenkultur gegründet. Hubert Feiglstorfer ist Gründungsmitglied. Er hat viel Zeit in Tibet verbracht und sich mit seiner Arbeit zu vernakulärer Architektur, in der er typische lokale Bauweisen untersucht, habilitiert. Feiglstorfer forscht über historischen Lehmbau in Österreich und lehrt an der TU Wien.

Inmitten von Hadres wird nun unter seiner Anleitung ein alter Lehmbau sachkundig saniert. Vor Kurzem hat der Experte mit seinen Studenten die Baustelle besucht und mit ihnen über die baulichen Lösungen diskutiert. Exkursionen dieser Art werten die lokale Bauweise auf.

„In Zukunft muss man diesen alten Lehmbauten größere Beachtung schenken, und es muss neben dem steigenden Interesse am Lehmbau auch ein fundiertes Wissen darüber gelehrt werden“, sagt Feiglstorfer, der im Rahmen seiner Lehrveranstaltung sogleich einige bauliche Aufgaben, die bei dieser Haussanierung notwendig sind, an seine Studenten weitergab. Begleitet wurde die Gruppe auch vom Lehmexperten Roland Meingast von Lopas – Bauen mit der Natur.

Als Abschluss gab‘s für die wissbegierigen Gäste natürlich etwas Klassisches: Der Hadreser Kellergassenführer Johann Jungmayer führte die Truppe durch die längste Kellergasse des Landes

