Das Arbeitsmarktservice (AMS) und das Land NÖ unterstützen Menschen über 50, die schon länger ohne Job sind, wieder in Beschäftigung zu kommen. Ein wichtiger Partner dabei sind Gemeinden, in denen es viel zu tun, aber mitunter nicht ausreichend finanzielle Mittel für das benötigte Personal gibt. In Hadres haben gemeinnützige Beschäftigungen eine lange Tradition.

Hier setzt die „Jobchance 2021“ an: In Form einer gemeinnützigen Arbeitskräfteüberlassung über die MAG Menschen und Arbeit GmbH fördert das AMS die Lohnkosten, sodass von einer Gemeinde bei einer Vollbeschäftigung lediglich ein monatlicher Kostenbeitrag von 400 Euro zu leisten ist. „Heuer haben bereits 22 Frauen und Männer im Bezirk eine solche Jobchance erhalten“, berichten Claudia Lutzer und Dagmar Mühlbauer-Zimmerl vom AMS Hollabrunn.

„Es macht Freude etwas Sinnvolles für die Allgemeinheit zu tun.“

… darin sind sich die neuen Mitarbeiter der Marktgemeinde Hadres einig

Im Service für Unternehmen setzten die beiden Vermittlungsprofis auf die Bereitschaft vieler Bürgermeister, zusätzliche Arbeitsplätze in dieser Form zu schaffen. Häufig erfolgt nach Ablauf der vier- oder fünfmonatigen Förderung eine Weiterbeschäftigung.

In Hadres ergaben sich heuer zeitlich befristete Jobs für Bettina Seidl, Herbert Ollrom, Ferenc Hegyi und Josef Fiby. Für die 59-jährige Untermarkersdorferin Seidl geht es danach in die wohlverdiente Pension. Auch für ihre Kollegen gibt es als Mittfünfziger kaum berufliche Alternativen. „Es macht Freude etwas Sinnvolles für die Allgemeinheit zu tun“, erklären die vier unisono. Sie verstärken seit dem Frühjahr das bestens eingespielte Bauhofteam, sind im Reinigungsdienst, der Grünlandpflege oder als Aushilfe im Kindergarten eingesetzt.

Es geschieht vieles, was aus Zeitgründen ohne diese Saisonkräfte nicht zu schaffen wäre. In der Marktgemeinde zeigt man sich sehr zufrieden: „Temporär geförderte zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen und gleichzeitig den Ort noch schöner zu gestalten, bringt für alle Beteiligten eine Win-win-Situation“, sind Bürgermeister Josef Fürnkranz und sein Vize Erich Greil überzeugt. Nicht zuletzt deshalb stellen sie bereits jetzt eine Wiederbeschäftigung im nächsten Jahr in Aussicht.