Josef Kindler leitet die beiden Pulkautaler Mittelschulen

Nach dem überraschenden Rücktritt der Direktorin Gabriele Baumgartner-Wöber übernahm der gebürtige Großharraser (Bezirk Mistelbach) Josef Kindler die Leitung der beiden Mittelschulen Hadres und Haugsdorf. Die NÖN traf den neuen Direktor, der mit Stronsdorf jetzt drei Schulen leitet.

Wie kam es zu Ihrer Besetzung als Direktor der Mittelschule im Pulkautal?

Josef Kindler: Kurz vor Ferienende wurde ich von der Bildungsdirektion gefragt, und ich habe um Bedenkzeit gebeten. Knapp vor Beginn des neuen Schuljahres wurde die Entscheidung dann fixiert. Dann aber hatte ich meine rechte Hand aufgrund einer Verletzung in einer Schiene und war auch noch im September zwei Wochen erkrankt. Ein riesiger Vorteil war, dass beide Schulen, in Haugsdorf und in Hadres, von der Vorbereitung her schon bestens organisiert waren. Das hat meinen Einstieg sehr erleichtert.

Seit wann unterrichten Sie?

Kindler: 1997 habe ich als Lehrer in Poysdorf angefangen und dann fünf Jahre in Stronsdorf und in Asparn unterrichtet – Deutsch, Physik, Chemie, und ich habe auch die Lehramtsprüfung für Turnen. 2008 habe ich dann die Direktion in Stronsdorf übernommen. Ich kenne das System, daher tu‘ ich mir leichter. In Hadres haben wir 42, in Haugsdorf 98 und in Stronsdorf 75 Schüler.

Warum sind Sie Lehrer geworden?

Kindler: Als ich die Berufsentscheidung getroffen habe, hat mein Vater noch eine Landwirtschaft in Großharras gehabt, und ich wollte eigentlich auch Bauer werden und die Landwirtschaft mit einem Lehrerberuf nebenher betreiben können. Meine Schwester, die einen Bauer geheiratet hat, hat letztlich den Betrieb übernommen. Das war die richtige Entscheidung. Ich wollte aber nicht als Lehrer in Pension gehen, und ich habe schon früh die nötigen Weiterbildungen gemacht. Dann ist mein Vorgänger früher in den Ruhestand gegangen und ich konnte die Direktion übernehmen.

Es wird viel über den Lehrermangel gesprochen, was schlagen Sie dazu vor?

Kindler: Meine persönliche Meinung: Es braucht kein Masterstudium. Es reicht wahrscheinlich für die Mittelschule eine Matura, und die Anwärter sollten möglichst rasch als Stützlehrer in die Klassen gehen können und nicht erst nach einem fünfjährigen Studium. Mehr Praxis in den Schulen wäre wirklich notwendig.

Warum?

Kindler: Die Situation ist ausgereizt, vor allem, wenn ein Lehrer während des Schuljahres ausfällt. In meinen Schulen gibt es derzeit keinen Mangel an Lehrpersonal.

Welches internationale Bildungssystem sehen Sie als Vorbild?

Kindler: In Finnland hat man vor mehr als 100 Jahren eine radikale Rechtschreibreform durchgeführt. Die Finnen haben ein Rechtschreibsystem, mit dem Fehler automatisch weniger vorkommen, und dieser Mut zu einer großen Reform fehlt bei uns. Warum schaffen wir zum Beispiel die Doppel-„ss“ nicht ab? Wir haben viel zu viele Ausnahmen von den Regeln. Die Finnen müssen in der Schule wenig mit der Rechtschreibung kämpfen. Sie können sich längst mit anderen Dingen beschäftigen, wo wir in den Klassen ständig mit der Rechtschreibung zu tun haben.

Die Pulkautaler Schulen haben ihren Schwerpunkt auf Umweltschutz, wird das so bleiben?

Kindler: Ja, das wird hier so bleiben. In Stronsdorf haben wir uns nicht auf einen Schwerpunkt festgelegt.

Wie stehen Sie zum Thema Ganztagsschule oder Gesamtschule?

Kindler: Ich bin kein Freund der Ganztagsschule, aber ich erkenne ihre Notwendigkeit, wenn Eltern den ganzen Tag arbeiten. Eine Gesamtschule für die Schulstufen der Volksschule und Mittelschule würde ich begrüßen. Meiner Meinung nach wäre eine gute Gesamtschule das bessere Schulsystem, dann wäre auch kein Unterstufengymnasium nötig. Dann hätte man auch Zeit, um die Kinder deutlich besser und spezifischer zu fördern.