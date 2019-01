Seit vergangenen Montag hat die neue Arztpraxis von Hausarzt Bernhard Grusch geöffnet. Bis zur Schaffung der Ordinationsräume in einem erst zu errichtenden Mehrparteienhaus der Waldviertler Siedlungsgenossenschaft behandelt der Allgemeinmediziner seine Patienten in einem Arztcontainer in der Volksschulsiedlung 15 (hinter der Grenzlandhalle).

Auf der 90 Quadratmeter großen Fläche befinden sich zwei Behandlungsräume, ein Warteraum, eine Hausapotheke und die Sanitäranlagen. Grusch ist auch Facharzt für Innere Medizin. Er hat Verträge mit allen Krankenkassen und verfügt über eine eigene Hausapotheke.

Seine Ordinationszeiten sind Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie an Montagen und Donnerstagen auch von 16 bis 18 Uhr. Die neue Praxis ist unter 02943-20249 erreichbar. Seinem Team gehören die beiden Assistentinnen Johanna Aigner und Doris Sturm sowie Ehefrau Jasmin an.