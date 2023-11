Geschichte von Hadres wird bald weltweit abrufbar sein

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde einstimmig beschlossen, dass die Marktgemeinde eine Online-Topothek installieren möchte, also eine Art zeitgenössische Form von Gemeindechronik, die historische Ereignisse digital archiviert und in einer Datenbank weltweit abrufbar macht. Jeder, der Interesse an der Geschichte der Marktgemeinde hat, kann mitmachen und zum örtlichen Topothekar werden, wie dies schon in vielen Gemeinden der Fall ist.

„Die Topothek ist das kollaborative Online-Archiv, das in lokalen Einheiten betrieben wird. Sie ist ein regionalhistorisches Nachschlagewerk, dessen Schwerpunkt auf der Sicherung und Sichtbarmachung von privatem historischem Material liegt“, liest man auf der Website, die alle Datenbanken für die lokalen Topotheken verwaltet. Entwickelt wurde diese Topothek von Alexander Schatek und dem Verein ICARUS, die den Archiven im digitalen Zeitalter die notwendige Hilfestellung liefern. Weitere Unterstützer sind die Kulturabteilung des Landes Niederösterreich, das Landesarchiv und die NÖN.