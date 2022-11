Köllagossnmorkt-Saison ging mit Weinsegnung zu Ende

Am ersten Samstag im November fand mit der Weinsegnung des Pulkautaler „Staubigen“ die diesjährige Köllagossnmorkt-Saison ihren feierlichen Abschluss.

Schon zum zweiten Mal wurde im Rahmen des Köllagossnmorkt die Prämierung des Pulkautaler „Staubigen“ Grüner Veltliner und eine Weinsegnung am Wohlfühlplatz in der Kellergasse veranstaltet. Der Sieger wurde durch eine Blindverkostung unter der Leitung von Franz-Joseph Stift von der Bezirksbauernkammer Hollabrunn ermittelt.

Der "Staubige" kam aus dem Hause Schwab

Der prämierte „Staubige“ kam diesmal vom Weingut Josef und Nicole Schwab aus Hadres. Das junge Winzerpaar ist 2016 in die Weinproduktion eingestiegen. Die Weingärten befinden sich alle in der Großgemeinde Hadres. Von dort stammen die Trauben für die Weine. 60 Prozent davon sind Weißweine, der Rest rot: „Hauptsächlich produzieren wir Grünen Veltliner, Riesling und Zweigelt, aber auch der typische Blaue Portugieser und ein Gelber Muskateller sind in unserem Sortiment“, erzählt Josef Schwab, dessen Familie bereits seit dem 18. Jahrhundert Weinbau in Hadres betreibt.

Josef und Nicole Schwab haben den Familienbesitz übernommen, modernisiert und vergrößert. Nicht nur Wein wird produziert, sondern auch die Reben werden selbst gezogen. Erst 2018 wurde mit der Direktvermarktung begonnen, und natürlich freuen sich die beiden über die Auszeichnung. Die Segnung wurde von Monsignore Willibald Steiner vorgenommen, und als Weinpate fungierte Landtagsabgeordneter Richard Hogl.

„Ein Prosit der Gemütlichkeit“

Die Bedeutung eines monatlichen Marktes mit regionalen Direktvermarktern betonten neben dem Festredner Hogl auch Bürgermeister Josef Fürnkranz und der stellvertretende Bezirksbauernkammerobmann Manfred Waltner in ihren Grußworten.

Für die musikalische Umrahmung sorgte der Kinderchor der Pfarrgemeinden Hadres, Obritz und Untermarkersdorf unter der Leitung von Christine Kothmayer. Mit „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ rundete Eveline Schwankhart mit ihrer Ziehharmonika das Ereignis ab. Prosit ist aber erst ab dem 11. November erlaubt, daher hieß es am Markt noch „Mahlzeit“ bei der Verkostung.

Lebendiges Marktleben auch im nächsten Jahr

Die drei Organisatoren Christoph Fürnkranz, Bettina Kaufmann und Romana Schuler freuen sich über den gelungenen Abschluss des Marktes in diesem Jahr und dankten vor allem den Direktvermarktern, die mit ihrer Teilnahme das Marktleben in der Kellergasse auch 2022 lebendig gehalten haben.

Der Termin für den ersten Köllagossnmorkt im neuen Jahr steht natürlich bereits fest: Am 8. April startet die Saison.

Und bis dahin? Wer das Veranstalter-Team vermisst, kann die Hadreser Kellertrift im Dezember besuchen, da geht nämlich der berühmte Adventtreff (3. und 4. sowie 10. und 11. Dezember, 13 bis 18 Uhr) über die Bühne.

