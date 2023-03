Mit dem Rad 80 Kilometer durchs Tal

„Tal am Rad“ ist eine jährliche Veranstaltung, die von der Initiative Pulkautal ins Leben gerufen wurde. Die beliebte grenzüberschreitende Radtour findet nun schon seit 24 Jahren statt. Die Vorbereitungen für das Event in diesem Jahr sind am Laufen.

Im Vorjahr wurde die Schlussveranstaltung in der Partnergemeinde Vrbovec (CZ) mit einem großen Rahmenprogramm gefeiert. Heuer wird das finale Radler-Fest am 4. Juli beim Hadreser Feuerwehrhaus veranstaltet, die Feuerwehr Hadres-Untermarkersdorf hat die Organisation übernommen. Nun trafen sich die mitwirkenden Gemeinden zur Besprechung im Gemeindeamt Hadres. Der Obmann der Initiative Pulkautal, Georg Jungmayer, freute sich, dass neben den Bürgermeistern aus dem Pulkautal auch die Bürgermeister Petr Zalesak (Gemeinde Jaroslavice) und Jiři Pisar (Gemeinde Vrbovec) aus Tschechien gekommen waren.

Buntes Rahmenprogramm beim Abschlussfest

Jungmayer lobte das außergewöhnliche Rahmenprogramm in Vrbovec. Heuer werde es in Hadres unter anderem die Möglichkeit geben, den Permakultur-Garten von Franz North zu besichtigen. „Ein Mitarbeiter wird in tschechischer Sprache auch unseren grenznahen Gästen darüber erzählen“, kündigte North an. Weiters wird das Zeitgeschichtliche Museum von Leopold Zeissl geöffnet sein, wo Besuchern ein interessanter Überblick zu den Kulturtechniken seit dem 19. Jahrhundert geboten wird. Um den kulturellen Genuss abzurunden, ist ein musikalisches Programm geplant, auch Kinder werden gut unterhalten werden.

Für die Radfahrer wird eine Strecke von rund 80 Kilometer markiert. Bei den zahlreichen Lab- und Stempelstationen gibt‘s regionale Schmankerl. Mit fünf Stempeln auf der Karte kann man an der Gewinnverlosung bei der Schlussveranstaltung in Hadres teilnehmen und ein Rad gewinnen.

Die Stempelstationen sind in den Ortschaften Vrbovec, Jaroslavice, Alberndorf, Hadres, Haugsdorf, Jetzelsdorf, Mailberg, Obritz, Hadres, Untermarkersdorf und Pernersdorf.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.