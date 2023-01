Hadres Paar soll mit fünf Kindern illegal in Kellertrift gewohnt haben

E in Paar soll mit fünf Kindern illegal in einer Kellertrift in Hadres gewohnt haben. Bei einer Überprüfung dürfte der 54-Jährige zwei Personen mit Pfefferspray attackiert und verletzt haben, berichtete die Polizei am Freitag in einer Aussendung.