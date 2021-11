Pulkautal kürt seinen ersten "Köllagossn-Jungwein"

Beim Hadreser Köllagossnmorkt am kommenden Samstag, 6. November, wird zum ersten Mal der Pulkautaler „Köllagossn-Jungwein 2021“ mit einer Weinsegnung durch Altpfarrer Willibald Steiner und Weinpatin Antonia Fürnkranz am Wohlfühlplatz gekürt.

Im Vorfeld wurde in Zusammenarbeit mit dem Bezirksweinbauverband Haugsdorf eine Blindverkostung mit mehr als 25 eingereichten Weinproben der Sorte „Grüner Veltliner“ unter der Leitung des Weinbauberaters Franz-Joseph Stift vorgenommen. Die Bekanntgabe des Gewinners findet um 9.30 Uhr direkt am Köllagossnmorkt statt.

Köllagossnmorkt macht vier Monate Winterpause

Im Anschluss kann man den ersten prämierten Pulkautaler Köllagossn-Jungwein 2021 gleich verkosten. Außerdem gibt es ein Köllagossn-Frühstück und zu Mittag wird hungrigen Marktgehern Hirschragout mit Spätzle serviert. Der Zutritt in den Gastrobereich am Wohlfühlplatz in der Kellergasse wird nur unter Einhaltung der 3G-Regel möglich sein. Nach dem November-Termin geht der Köllagossnmorkt für vier Monate in Winterpause. Der Veranstalter, der Verein „Vom Globalen zu irgendeinem Dorf“, ist mit dem ersten Marktjahr sehr zufrieden.

Am 2. April startet der Köllagossnmorkt ins neue Jahr und jeden ersten Samstag im Monat, bis einschließlich November 2022, wird wieder Markttag in der „Köllagossn“ sein.