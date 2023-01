PV-Förderung: Antrag wurde zur Odyssee

Werbung

Die gepriesene Förderung für eine PV-Anlage auf dem hauseigenen Dach bewegt viele Hausbesitzer, die teure Investition zu tätigen. Hinzu kommt die exorbitante Energiepreisentwicklung, die einen regelrechten Run auf Photovoltaik-Anlagen ausgelöst hat. Ohne der Förderung würde es sich bei vielen finanziell nicht ausgehen. Eine weitere Hürde sind aufgrund der wachsenden Nachfragen die Lieferschwierigkeiten.

Wenn man sich entschieden hat, muss man den Förderantrag online bei der Abwicklungsstelle für Ökostrom AG, kurz ÖMAG, einreichen. Das muss noch vor Beginn der Installation der PV-Anlage bei der Abwicklungsstelle passiert sein.

Ein wahrer digitaler Wettlauf bei den sogenannten Calls für die Förderungsanträge, die in der Regel alle zwei Monate auf der Plattform der ÖMAG möglich sind. Wer nicht schnell genug ist, bleibt auf der Strecke und muss beim nächsten öffentlichen Call ein neues Online-Ticket lösen. Ob der Förderwerber vom Fördertopf profitiert, bleibt ungewiss. Dann heißt es: Bitte warten!

Seit April 2021 versucht Hadreserin Antrag zu stellen

So geschehen ist es Claudia Veith aus Hadres. Veith hat eine 60-prozentige Behinderung und hat ein altes Haus behindertengerecht saniert. Die alte Gasheizung hat sie mit einer Luftwärmepumpe ersetzt und plante auch eine PV-Anlage. „Ich habe vor Baubeginn am 9. April 2021 den Erstantrag gestellt“, erzählt sie der NÖN. Leider war der Fördertopf für ihren Antrag schon ausgeschöpft.

„Dann habe ich am 24. April 2022, am 26. Juni 2022 und am 23. August 2022 weitere Versuche unternommen. Am 20. Oktober bekam ich dann per Mail die Antwort, dass mein Antrag abgelehnt wurde. Die Begründung lautete, er sei zu spät gestellt worden.“

Veith habe noch am selben Tag ein Beschwerdemail, welches der NÖN vorliegt, an die ÖMAG geschrieben. Darin wurden alle Antragsversuche mit Datum und Ticketnummern dokumentiert. Bis heute wartet die Hadreserin auf eine Antwort vom „Fördermanagement-Team“ der ÖMAG.

In ihrer Verzweiflung hat sie sich an die NÖN, an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Behindertenanwalt, Volksanwaltschaft und Bürgeranwalt gewandt. Die NÖN fragte bei der ÖMAG nach. Man werde den konkreten Fall in der Rechtsabteilung prüfen lassen. Durch eine gesetzliche Umstellung bei der ÖMAG würden zwei Datenbanken bestehen.

Dabei dürfte übersehen worden, dass Veith nach dem alten Ökostromgesetz weiterhin auf der Warteliste bis 31. Dezember 2023 gereiht sei. Warum auf ihre Beschwerde vor über zwei Monaten nicht geantwortet wurde? Man sei mit den vielen Anträgen überlastet ...

