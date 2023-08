Rund 400 Radfahrer und Wanderer schwitzten bei beißender Hitze

Der beliebte Rad- und Wandertag in Hadres wird vom Union Stockverein Hadres organisiert. Heuer waren besonders viele Anmeldungen, knapp 400 Teilnehmer haben sich am Gemeindeamt zwischen 8 und 11 Uhr eingefunden, um in die Pedale zu treten oder loszumarschieren.

Die Streckenlänge für sportlichen Radler lag bei rund 25 Kilometer. Für die Wanderer war sie auf 15 Kilometer ausgerichtet. Es gab drei Stationen: in der Kellergasse Untermarkersdorf, in der Kellergasse Obritz beim Städtner Heurigen und im Obritzer Sportstüberl.

Am Ende gab es viele Preise und Pokale zu gewinnen: So erhielt zum Beispiel jede vorangemeldete Gruppe ab zehn Personen einen Pokal. Die legendäre Verlosung mit Erwin Städtner fand im Rahmen der Florianiwiesn nach dem Mittagstisch vor dem Feuerwehrhaus statt.

Jede Teilnehmerkarte nahm an der Verlosung teil und diesmal gab es gleich vier Hauptpreise, nämlich vier Fahrräder, zu gewinnen. Gesponsert wurden die Räder von Fachmarkt Einhorn, der Raiffeisenbank Seefeld-Hadres, der Marktgemeinde Hadres und von den Veranstaltern.