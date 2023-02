Mutmacherin Rosenberg rät: „Ausprobieren, einfach tun!“

Werbung

Die Psychologin Andrea Rosenberg war viele Jahre im Gemeinwesen der Stadt Wien tätig. Vor 23 Jahren hat sie in Hadres ein Haus für den klassischen Zweitwohnsitz gekauft. Heute verkauft sie pflanzengefärbte Wolle und bietet Färbekurse an. Die Wahl-Hadreserin ist eine der Mutmacherinnen beim „Weinviertler Dialog“, der am 9. März in Seefeld-Kadolz beginnt. Die Veranstaltungsreihe, die innovative und nachhaltige Lebensweisen vorstellt, wird von der NÖN begleitet.

NÖN: Wie war Ihr beruflicher Werdegang?

Andrea Rosenberg: Nach meiner Ausbildung als Sozialarbeiterin war ich im Wiener Jugendamt tätig. Dann habe ich eine eigene Familie gegründet und später, als meine vier Kinder größer waren und ich wieder Zeit hatte, habe ich Psychologie studiert. Wir haben damals gemeinsam als sechs Familien mit insgesamt 17 Kindern in einem alternativen Wohnprojekt in Purkersdorf gewohnt. Nach meinem Studium war ich im Einsatz beim Gemeindebau, vor allem im Bereich für Konfliktlösungen und bei Projekten, um die Gemeinsamkeit zu stärken. Da habe ich bereits mit Gemeinschaftsgärten angefangen und Pflanzentauschmärkte organisiert.

Wie kam es dann, dass Sie nach Hadres gezogen sind?

Rosenberg: Das Haus in Hadres war als klassisches Zweithaus gedacht. Da ich ein typisches Landei bin, fühlte ich mich hier gleich wohl. Mir entspricht das Landleben sehr – dass ich in die Erde greifen kann, die Jahreszeiten und der Ablauf der Natur. Das hat sich noch verstärkt, als ich hier einen Acker bekommen habe. Die Idee der Selbstversorgung war mir immer wichtig, und die konnte ich hier verwirklichen. Inzwischen bin ich auch Mediatorin bei der Arche Noah und es haben Kurse bei mir stattgefunden.

Wohnen Sie noch in Purkersdorf?

Rosenberg: Nein, irgendwann hat der Wohnverband nicht mehr gepasst. Meine älteren Kinder sind zum Studieren nach Wien gezogen, mein damaliger Mann ist auch ausgezogen, und dann habe ich in Wien einen Dachboden selbst ausgebaut. Dort hatte ich eine große Terrasse und einen Wintergarten. Bis vor zwei Jahren habe ich dort meine Pflanzen vorgezogen. Das war ganz schön anstrengend, vier Stockwerke ohne Lift die ganze Erde hinaufschleppen und dann wieder die Pflänzchen heruntertragen und sie in Hadres aussetzen (lacht). Vor zwei Jahren habe ich die Wiener Wohnung verkauft, weil ich jetzt ein kleines Glashaus im Hausgarten und einen Folientunnel auf dem Acker habe.

Wie sind Sie auf die Idee des Färbens mit Pflanzen gekommen?

Rosenberg: In der Zeitschrift „100-Ideen“, die erscheint leider nicht mehr, habe ich schon vor 40 Jahren Beiträge über das Färben von Wolle in Frankreich gelesen. Mit wunderschönen Fotos, und das hat mich so begeistert, und da ich immer gerne gestrickt habe, habe ich mit dem Pflanzenfärben angefangen.

Was würden Sie jemandem zum Mutmachen raten?

Rosenberg: Ausprobieren, einfach tun! Die wichtige Voraussetzung ist, dass man weiß, was man will, und nicht das macht, was andere wollen. Seinen eigenen Neigungen folgen. Es gibt immer Zweifel, aber ich hatte immer das Glück, dass ich das machen konnte, was mich interessiert hatte. Natürlich habe ich auch Kurse besucht und Bücher dazu gelesen, aber ich probiere einfach selbst gerne aus. Wenn ich zum Beispiel Mangold koche und das Kochwasser eine schöne Farbe hat, dann verwende ich es zum Färben.

Und wenn das Einfach-Tun doch nicht so richtig klappt?

Rosenberg: Das hängt mit der Persönlichkeit zusammen. Vielleicht braucht man Sturheit, aber wichtig ist die Leidenschaft, dann stellen sich diese Fragen nicht. Natürlich muss man Kompromisse machen, das ist klar. Es hilft auch ein gutes Netzwerk. Bei Kursen trifft man sehr viele Leute, das hilft immer, wenn man eine Gemeinschaft hat, mit der man sich austauschen kann.

Wem würden Sie rückblickend danken?

Rosenberg: Da fällt mir spontan mein Vater ein, er hat mir viel über Wertehaltung vermittelt. Er war auch Sozialarbeiter, aber nicht so ein Praktiker, sondern eher ein Kopfmensch.

Kann man von Ihrer Tätigkeit leben?

Rosenberg: Inzwischen geht das Pflanzenfärben bei mir über das Hobby hinaus. Ich habe ein Gewerbe angemeldet. Ich gehe gerne auf Märkte. Dank meiner Pension habe ich so etwas wie ein Grundeinkommen und muss nicht aus finanziellen Gründen am Markt stehen, für mich stehen der soziale Aspekt und der Austausch im Vordergrund. Ich müsste das sicher anders machen, wenn ich davon leben müsste.

