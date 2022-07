Zwei Feuerwehren im Pulkautal bald unter einem Dach

Werbung

Eine Woche vor der Abstimmung hatten die FF-Kommandanten von Hadres und Untermarkersdorf einen gemeinsamen Infoabend zum neuen Feuerwehrhaus gestaltet.

Die geheime Abstimmung am vergangenen Wochenende ergab eine eindeutige Zustimmung zu einer gemeinsamen Zukunft der beiden Freiwilligen Feuerwehren. In Untermarkersdorf waren von 18 stimmberechtigten Mitgliedern der Feuerwehr 17 dafür – mit einer Stimmenthaltung. In Hadres stimmten von den 50 Stimmberechtigten 44 mit Ja und fünf mit Nein, und es gab ebenfalls eine Stimmenthaltung.

Der vorgesehene Bauplatz, den die Marktgemeinde Hadres zur Verfügung stellt, liegt genau zwischen den beiden Ortschaften. Bürgermeister Josef Fürnkranz freut sich über den Ausgang der Wahl.

Der Bau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses für Hadres und Untermarkersdorf sei für die Marktgemeinde ein zukunftsträchtiges Projekt: „Der Gemeinderat ist bestens darauf vorbereitet, und wir werden mit Hochdruck an der Umsetzung arbeiten. Ein Vorzeigeprojekt für die Zukunft ist eingeleitet.“ Ein historischer Tag, der dann auch ausgiebig gefeiert wurde.

