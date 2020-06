Landtagspräsident Karl Wilfing ist Pate des Projekts „Regionsbewusstsein Weinviertel“ Diese Initiative soll das regionale Identität stärken. Getragen wird diese von den vier Leader-Regionen des Weinviertels sowie Weinviertel Tourismus für die 122 Gemeinden mit aktuell rund 300.000 Einwohnern.

Sichtbares Zeichen dafür: Seit 15. Juni weht vor jedem Rathaus, vor jedem Gemeindeamt und an frequentierten Plätzen die Weinviertel-Fahne.

Eine davon weht in Hadres. Der Landtagspräsident besuchte die längste geschlossene Kellergasse der Welt. Auf einer Gesamtlänge von 1.600 Metern sind dort rund 400 Keller und Presshäuser errichtet worden. Das älteste noch erhaltene Presshaus geht ins 17. Jahrhundert zurück.

Mit dem Traktor zur renovierten "Hiatahütte"

Bürgermeister Josef Fürnkranz empfing die Gäste, für die es nach dem Hissen der Flagge eine Traktorfahrt zur renovierten „Hiatahütte“ gab. Dort gab es einen kurzen Umtrunk, und Josef Gartler erzählte über die Geschichte der Hütte und deren Instandsetzung vor acht Jahren.

Danach ging es weiter zum neuen, noch nicht offiziell eröffneten „Wohlfühlplatz“ in der Kellergasse. Altbürgermeister Karl Weber stellte die Gemeinde vor und lobte die gute Infrastruktur: Wie den neuen Kindergarten, der demnächst eröffnet wird, und die Schule, die 32 Vereine und die Betriebe, die gerade in Zeiten von Corona mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. "Unsere Kultur ist vor allem die Kellergasse", betonte Weber und dankte Alfred Komarek, der die regionale Weinkultur mit den „Polt“-Romanen und -Filmen weit über die Grenzen hinaus bekannt gemacht hat.

Kellergassen sind Alleinstellungsmerkmal der Region

Wilfing freute sich, dass am Weinviertel-Tag in insgesamt 122 Gemeinden die Weinviertler Flagge gehisst wird. „Wir sind in Stockerau gestartet und dann am Buschberg gewesen und nun in Hadres in der Kellergasse, weil wir das Städtische und das Ländliche vom Weinviertel hervorheben wollen.“ Für ihn sind die Kellergassen ein „echtes USP“, ein Alleinstellungsmerkmal ohne Konkurrenz, welches das Weinviertel ausmacht. „Regionalität muss gestärkt werden“, erklärte Wilfing.

Die Geschäftsführerin der Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg, Renate Mihle, verwies auf die guten Fördermöglichkeiten für Kulturgüter durch Landes- und EU-Gelder und übergab das Wort an den Leader-Obmann Johann Gartner. Man habe bereits 86 Projekte durchgeführt, so Gartner, die auch durch die hervorragende Zusammenarbeit mit Hannes Weitschacher von der Weinvierteltouristik erfolgreich umgesetzt werden konnten. Gartner sprach außerdem die Bildungsprojekte an, mit welchen der Bezirk Hollabrunn eine Vorreiterrolle einnimmt.

Abschließend sprachen Buchautor Alfred Komarek und Kellergassenführer Alfred Krautwurm über die kulturelle Bedeutung der Kellergassen im Weinviertel. Die Auflage der Polt-Romane liegt inzwischen bei über einer Million. Das Erfolgsgeheimnis seiner Bücher sieht Komarek in der Ehrlichkeit, die die Polt-Geschichten vermitteln.