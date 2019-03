In Hadres klang der Fasching mit Musik, Getränken und kleinen Imbiss am Hauptplatz aus.

Am Faschingsdienstag in den Vormittagsstunden veranstaltete die Marktgemeinde Hadres eine Faschingsfest mit Musik, Getränken und einen kleinen Imbiss am Hauptplatz. Bürgermeister Karl Weber spielte in der Musikkapelle mit und die Gemeindebediensteten bewirten gegen eine Spende die Gäste.