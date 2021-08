Mit einem Fest und einer Schar von Gästen feierte der Hadreser Bürgermeister Josef Fürnkranz seinen 50er am Wohlfühlplatz in der Kellergasse. Neben Familienmitgliedern waren viele Freunde und fast alle Gemeinderäte zum Fest gekommen: Vizebürgermeister Erich Greil, Altbürgermeister Karl Weber, Ortsvorsteher Andreas Kornherr und Reinhard Toifl.

Kredenzt wurde ein typisches Weinviertler Spanferkel. Die SPÖ-Gemeinderäte hatten gleich das passende Grill-Outfit für den Bürgermeister dabei. „Eigentlich grille ich selbst nicht wirklich, aber jetzt kann ich’s ja einmal versuchen“, freute sich Fürnkranz über das originelle Geschenk und posierte mit seiner stilechten neuen Bekleidung für ein Foto mit Hermann Fürnkranz und Stefan Schild. Nicht zuletzt haben ihm die Gemeinderäte eine „Kistensau“ als Geburtstagsgeschenk überreicht. Statt einer einzigen Geburtstagstorte wurde eine Menge an unterschiedlichen Süßspeisen angeboten, und um Mitternacht gab es dann Eierspeis von den hofeigenen Hühnern.

Mit Tropennacht-Temperaturen spielte das Wetter für die Open-Air-Feier perfekt mit, was sich höchst positiv auf die Stimmung der Gäste auswirkte. Eigentlich hatte Fürnkranz schon am 26. Mai seinen „Runden“ gehabt, doch aufgrund der zu dem Zeitpunkt noch strengeren Covid-Bestimmungen war das Fest vorsorglich in den Juli verlegt worden.

Und was besonders auffiel, weil es selten vorkommt: Familie Fürnkranz war in Tracht gekleidet, nur das Geburtstagskind fiel ein wenig aus der Rolle. Zwar trug er seine Lederhose, aber statt im Trachtenhemd erschien er mit seinem Lieblings-Trikot: Kaiseradler und rot-weiß-rote Flagge mit dem Slogan „Stolz bin i“. Ja, auf seine Familie mit Frau Marlene und den Kindern Lena und Christoph kann der Bürgermeister zählen.