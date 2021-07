Hadreser „Köllagossnmorkt“ feierte gelungene Premiere .

„Vom Globalen zu irgendeinem Dorf" heißt der Verein, der die Regionalisierung in den Vordergrund stellt und den Hadreser Köllagossnmorkt organisiert. Dieser punktet mit großem Angebot und Auswahl und ging am Samstag zum ersten Mal rund um den Wohlfühlplatz in der Kellergasse über die Bühne.