Seit 1992 nimmt Österreich an der weltweiten Kampagne „16 Tage gegen Gewalt“ teil. Der Aktionszeitraum von 25.11. bis 10.12. soll jährlich auf die (sexualisierte) Gewalt an Frauen und Mädchen hinweisen und dürfe auch in dem Jahr, in dem Covid-19 alles überschattet, nicht vergessen werden, wie die Verantwortlichen des Frauenberatungs- und Bildungszentrums „Frauen für Frauen“ betonen.

„Frauen für Frauen“ ist die erste Anlaufstelle für von Gewalt betroffene Frauen in der Region Hollabrunn, Mistelbach und Stockerau. Die aktuellen Zahlen würden zeigen, dass Frauen seit dem Lockdown vermehrt von häuslicher Gewalt betroffen sind; dass die Situation oft eskaliert, wenn es räumlich in der Familie eng wird. Oft würden Frauen erst im Laufe eines Beratungsprozesses den Mut finden, erstmals über ihre Erfahrungen mit Gewalt zu sprechen. Scham und Angst halte sie häufig davon ab, die gewaltvolle Beziehung zu verlassen; oft sei auch die fehlende wirtschaftliche Unabhängigkeit oder seien es die Kinder, die einen Ausstieg aus der Situation unmöglich erscheinen lassen.

Blaue Fahne weht bis 10. Dezember

Durch anonyme, kostenlose und kompetente Beratung können sich gewaltbetroffene Frauen sicher fühlen und über Erlebtes sprechen. Gemeinsam wird eine Lösungsstrategie erarbeitet. Frauen, die Hilfe in einem Prozess gegen einen Gewalttäter und bei den notwendigen Behördengängen benötigen, können im Rahmen der Prozessbegleitung ein kostenloses Angebot von „Frauen für Frauen“ in Anspruch nehmen.

Am Mittwochvormittag, nach dem Tag gegen Gewalt an Frauen, wird vor dem Hollabrunner Rathaus die blaue Fahne gehisst, die bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, Bewusstsein schaffen soll. Auf Facebook werden Kurzfilme mit dem Titel „16 Tage – 16 Fragen“ präsentiert, die das Thema „Gewalt“ näher beleuchten.

"Frauen und Mädchen müssen bei Gewalterfahrungen immer die Möglichkeit haben, rasch und kostenlos Hilfe und Unterstützung in Anspruch nehmen zu können", betonen die Beraterinnen. Dafür stehen gemeinsam mit Schutzeinrichtungen, wie Frauenhäuser, Gewaltschutzzentren oder Frauen-Helplines, gleichermaßen die Frauenberatungseinrichtungen vor Ort zur Verfügung.

Auch AK zieht die Fahne auf

Beleidigen, Belästigen, Bedrängen: Weil auch Gewalt am Arbeitsplatz ein Problem ist, das zu wenig beachtet wird, weht vor den Arbeiterkammer-Bezirksstellen ebenso 16 Tage lang die blaue Fahne.

Berufsgruppen, die viel mit Menschen zu tun haben, sind besonders betroffen. Die Folgen für die Opfer - überwiegend sind es Frauen - reichen von Krankenständen oder Burnout bis hin zum Berufsausstieg. Markus Wieser, Präsident der AK Niederösterreich und ÖGB-NÖ-Vorsitzender, sagt: „Wir dürfen Gewalt niemals hinnehmen. Auch die Arbeitgeber sind für das Wohl ihrer Beschäftigten verantwortlich und haben eine gesetzliche Fürsorgepflicht!“