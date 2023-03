Mit Hagelfliegern: Hohenwarth schützt sich vor Unwetter

Damals ging ein Hagelschlag nieder, der eine hier noch nie gesehene vernichtende Wirkung hatte. Dächer, Fahrzeuge, persönliche Gegenstände, aber vor allem landwirtschaftliche Kulturen wurden innerhalb kürzester Zeit völlig zerstört. Monatelang dauerten die Reparaturarbeiten, manche Schäden, etwa an landwirtschaftlichen Nebengebäuden, sind heute noch sichtbar.

Für den Weinbauverein war das Anlass, mit dem Kulturenschutzverein Langenlois und Umgebung - „Die Hagelabwehr“ - Kontakt aufzunehmen. „Die Marktgemeinde Hohenwarth-Mühlbach hat das Glück, direkt an das Gebiet der Hagelabwehr anzuschließen“, bestätigt Bürgermeister Martin Gudenus. So wurden bald Gespräche und Verhandlungen geführt und dank der Übernahme der Einstiegsgebühr der Gemeinde in den Verein wurde die Aufnahme vollzogen. Bereits im vergangenen Jahr betreuten die Hagelflieger des Vereins das Gemeindebiet mit.

Künftig übernehmen die Winzer aus der Großgemeinde die jährlichen Mitgliedsbeiträge, die sich aus der bewirtschafteten Weingartenfläche errechnet. Damit liegen diese Kulturen zumindest in einem geschützten Gebiet.

Seitens der Marktgemeinde Hohenwarth-Mühlbach wird auch die nicht landwirtschaftlich tätige Bevölkerung um Unterstützung gebeten. Bereits mit einem Beitrag ab 30 Euro pro Jahr ist man unterstützendes Mitglied des Kulturenschutzvereins.

Hintergrund:

Hagelflugzeuge sind mit einem Generator ausgestattet, der Silberjodid-Partikel unter Gewitterwolken ausstößt. Durch Aufwinde sollen die Partikel in die Wolke „geimpft“ werden. Dort sollen die vielen einzelnen Partikel jeweils von Feuchtigkeit umschlossen werden, sodass mehrere kleine Hagelkörner entstehen, die auf ihrem Weg zum Boden im Idealfall schmelzen und bei ihrem Aufprall dann weniger Schaden anrichten. Die Methode ist wissenschaftlich jedoch umstritten.

