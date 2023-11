Hollabrunnerin rockte Stadtsaal und landete im NÖN-Talent-Finale!

Es ist das 14. Mal, dass Andy Marek gemeinsam mit der NÖN das größte Talent des Landes sucht. Diesem Ziel kam der Entertainer am Samstagabend im Hollabrunner Stadtsaal einen Schritt näher, denn dort ging das erste Halbfinale über die Bühne. Zwölf Talente traten auf die große Bühne, doch es gab nur sechs Tickets fürs begehrte Landesfinale. Diese holten sich ausschließlich junge Sängerinnen: Neben der Hollabrunnerin Maryam Rahbari zogen auch Stella Maria Barghouty, Nicole Köberl, Irina Filimon, das Duo „Leonessa“ sowie Caroline Koisser ins Finale ein.

Die 14-jährige Stella Maria Barghouty, die zwar in Wien zur Schule geht, aber in Gmünd ihren Zweitwohnsitz hat, liebt Balladen. Mit „Easy on me“ von Adele eröffnete sie den Abend. „Ein sehr schweres Lied, das hast du toll gemeistert!“, lobte Andy Marek das junge Gesangstalent, dem er später eine Eintrittskarte ins Landesfinale überreichen durfte.

Der Song „Part of your world“ von Halle Bailey ist bekannt aus der Neuverfilmung des Disney-Klassikers „Arielle“. Das Lied brachte der 15-jährigen Langenloiserin Nicole Köberl Glück: Sie zeigte mit ihrer Stimme viel Gefühl und schaffte so ebenfalls den Sprung ins Finale.

Im Casting habe ihn der Waldviertler Calvin Cernik sofort überzeugt, erzählte Andy Marek über den Hollensteiner. Wo er singt? „Eigentlich nur daheim und in Karaoke-Bars“, meinte der 28-jährige Maurer. „Und auf der Baustelle!“, rief ein Kollege auf die Bühne. Mit der John- Legends-Ballade „All of me“ begeisterte er zwar das Publikum, für den Einzug ins Landesfinale sollte der Auftritt aber nicht reichen.

Der jüngste im Bunde der Talente war Julian Bretterbauer. Mit seinen zehn Jahren stand der Heidenreichsteiner Gitarrist schon ganz schön selbstbewusst auf der Bühne. „Du hast Ähnlichkeit mit Angus Young“, attestierte Marek, bevor Julian seinen Song verkündete: „Highway to hell“ von AC/DC. Mit „Rock die Hütte!“ gab Marek die Bühne für den jungen Gitarristen frei, für den das Semifinale letztlich Endstation war.

Der Klosterneuburger Flo Slama komponiert und textet seine Songs selbst. „Du bist ein super Bursch, sympathisch und lässig“, stellte Marek den Sänger, der Sport und Spanisch auf Lehramt studiert, vor. Mit der Performance seines Songs „Regentanz“ war beste Stimmung im Stadtsaal. Und weil er Sport studiert, entlockte Andy Marek dem Klosterneuburger nach seinem Auftritt ein weiteres Kunststück: aus dem Stand einen Salto rückwärts. Der Sprung ins Finale blieb ihm aber leider verwehrt.

Duo „Leonessa“ zog mit Gitarre und Ukulele ins Finale ein

Für Tara Lukic war der Samstag ein besonderer Tag. Nicht nur, weil sie im Halbfinale „If I ain't got you“ von Alicia Keys singen durfte, sondern auch, weil sie an diesem Tag ihren 13. Geburtstag feierte. Darum wurde sie auch nach ihrem Auftritt von ihren Eltern auf der Bühne mit einer Torte überrascht. Ins Finale schaffte es der frisch gebackene Teenager leider nicht.

Das Duo „Leonessa“ besteht aus der 14-jährigen Leonie Redl und der 15-jährigen Vanessa Blei. Die beiden Waldviertlerinnen hatten eine Menge Fans in den Hollabrunner Stadtsaal mitgebracht. „Die beiden haben kein Limit“ war Marek beeindruckt. Denn Blei hatte ihre Gitarre mitgebracht, die kannte er schon. Redl spielte beim Song „Riptide“ von Vance Joy auf der Ukulele. „Ich spiel' eigentlich nicht Ukulele, aber das sind ja nur ein paar Akkorde“, so die 14-Jährige. Bleibt abzuwarten, welche Überraschungen sich „Leonessa“ fürs Landesfinale am 17. November überlegen, denn dort wird das Duo auftreten.

Mit „Rolling in the deep“ rockte die 23-jährige Caroline Koisser aus dem Bezirk Klosterneuburg den Stadtsaal und sicherte sich mit dem Song ebenfalls ein Ticket für das große Finale.

Der 29-jährigen Tatjana Pehn sah man an, dass es gleich rockig werden würde. Die Waldviertlerin gab Bon Jovis Hit „It's my life“, allerdings in einer deutschen Coverversion zum Besten. Die Fans im Stadtsaal genossen die Stimmung, doch mit ihrem Auftritt im Halbfinale war für die Sängerin Schluss.

Als Vorletzte betrat Maryam Rahbari die Bühne, mit im Gepäck hatte die 19-Jährige nicht nur ihre gewaltige Stimme, sondern auch ihre Oboe. „Beim Casting in Hollabrunn haben wir sie gleich eingepackt. Wir haben gleich gehört: Du gehörst auf die Bühne“, begrüßte Marek die Studentin, die vor Kurzem mit ihrer Familie von Oberstinkenbrunn nach Hollabrunn übersiedelt ist. Auf der Oboe spielte sie die ersten Klänge von Whitney Houstons „I have nothing“, bevor sie mit ihrer Stimme alle restlos überzeugte und sich das Finalticket sicherte.

Mit Alina Toifl betrat dann eine Musicaldarstellerin die Stadtsaal-Bühne. Beim Song „Einsames Gewand“ aus dem Musical „Die Päpstin“ hatte die 30-Jährige ein kurzes Blackout. Doch Andy Marek half ihr, wieder zurück in den Song zu finden.

Jury und 7.910 Anrufe entschieden über das Schicksal der Talente

Nach dem letzten Song sammelte Lukas Marek die Bewertungen der Jury ein. Diese machten 60 Prozent der Punktezahl aus. Für die restlichen 40 Prozent waren die Fans gefragt, die exakt zwölf Minuten Zeit hatten, für ihren Favoriten anzurufen. „Es wird ganz spannend“, prophezeite der Moderator, denn das Jury-Ergebnis war knapp wie nie. Die Anrufe entschieden also über das Weiterkommen der Talente. 7.910 gingen in den zwölf Minuten ein, die die sechs Namen fürs Landesfinale fixierten. Auch hier war es sehr knapp, wie Lukas Marek bestätigte.

„Ihr müsst nicht traurig sein“, sagte Andy Marek zu jenen, die in Hollabrunn ihren vorerst letzten Auftritt im Rahmen dieses NÖN-Formats hatten. „746 sind zu den Castings gekommen und ihr gehört zu den 24 besten aus ganz Niederösterreich.“

Wie geht's jetzt weiter? Am 10. November geht das zweite Halbfinale im St. Pöltner Traisenpark (19.30 Uhr) über die Bühne. Dort werden die fehlenden sechs Finalisten ermittelt. Das große Landesfinale mit zwölf Talenten wird am 17. November im Stockerauer Z2000 ausgetragen. Dem Gewinner von „Die NÖN sucht das größte Talent“ winken 5.000 Euro.

Die ersten Finalisten, die am 17. November (20 Uhr) im Stockerauer Z2000 auftreten werden: