Hollabrunner Arbeiterkammer holte 562.228 Euro für Arbeitnehmer zurück

In der Halbjahresbilanz der Arbeiterkammer Hollabrunn fällt dem AKNÖ-Kammerrat Christian Kauer auf: „Es kommen verstärkt Dienstnehmer zu uns, die mit dem Thema Urlaub zu kämpfen haben. Warum das so ist, weiß ich auch nicht.“ Arbeitgeber „vergessen“ etwa, noch offene Urlaube auszubezahlen, oder machen es dem Dienstnehmer unmöglich, diesen zu konsumieren.

Einen solchen Fall schildert Martin Feigl, Leiter der Hollabrunner Arbeiterkammer. Eine Frau arbeitete neun Jahre lang als Reinigungskraft in einem Betrieb. Bei einer Kontrolle der Endabrechnung durch die Arbeiterkammer stellte sich heraus: Die Dame hatte noch 118 Tage Urlaub stehen. „Sie hat uns gesagt, dass es mit ihrer Chefin kaum möglich war, Urlaube zu vereinbaren.“ Laut Gesetz verjährt der Urlaub nach zwei Jahren. Darum wurden der Frau nur noch 67 Urlaubstage ausbezahlt. „Diese wurden aber anstandslos gezahlt“, erinnert sich Feigl.

AK-Chef rät dazu, Arbeitszeit und Co. genau zu notieren

Was der Betroffenen in diesem Fall half: „Sie hat ihre Urlaubstage genau mitgeschrieben, sonst wäre sie um den ganzen Urlaub umgefallen“, rät Feigl jedem Dienstnehmer über seine Arbeitszeit, Pausen, Überstunden und Urlaube genau Buch zu führen. Nur so können die AK-Experten im Ernstfall helfen.

Die Arbeiterkammer führt ebenfalls Buch: „Wir hatten im ersten Halbjahr 2022 mit mehr als 4.400 Dienstnehmern Kontakt“, berichtet Feigl. In knapp 2.000 Fällen konnte die Arbeiterkammer konkret helfen; für die Mitglieder wurden im ersten Halbjahr 562.228 Euro erstritten.

Nicht nur Arbeitsrecht wird nachgefragt

Gerade Menschen mit Kleinkindern fragen bezüglich der Steuern um Rat. Generell beobachtet Kauer aber: „Die Leute kontaktieren uns nicht nur wegen Arbeitsrecht“, wollen die Menschen von den Experten der Arbeiterkammer sehr oft auch Auskunft über den Familienbonus und andere Förderungen. Das zeige, wie wichtig die regionale Anlaufstelle sei. Oft konnten die Experten der Arbeiterkammer rasch helfen, wenn es um Auskünfte zu Kündigungen oder auch Kurzarbeit ging. „Die haben wir im Bezirk immer noch, quer durch die Branchen“, sagt Feigl.

Die erwarteten Insolvenzen seien im Bezirk zum Glück ausgeblieben. Nur 35 Dienstnehmer waren im ersten Halbjahr von Insolvenzen ihrer Arbeitgeber betroffen. „Das ist für den Einzelnen natürlich schlimm“, weiß der AK-Bezirksstellenleiter, aber „in Summe ist das ein überschaubares Maß, wir hoffen, dass es so bleibt“.

Die Verunsicherung bei den Menschen ist groß

Was Kauer und Feigl in ihrem Arbeitsalltag noch wahrnehmen: „Die Betriebe passen gut auf ihr Stammpersonal auf.“ Der Facharbeitermangel trifft jede Branche, Personal wird händeringend gesucht. Hier kommt der AK-Landeskammerrat aber nicht umhin zu bemerken, dass „diejenigen am lautesten schreien, die selbst nie ausgebildet haben“.

Mit Sorge blickt er auf die steigenden Preise: „Da kommt noch was auf die Menschen zu ...“ Für ihn ist klar: Die Leute brauchen Hilfe, in welcher Form auch immer. „Die Verunsicherung ist groß.“

Mit September starten die Vertreter der Arbeiterkammer übrigens ihre Regionaltour, um mit Arbeitgebern und Dienstnehmern zu sprechen und „zu zeigen, da gibt es jemanden, der euch helfen will“, erklärt Feigl den Sinn dieser angekündigten Betriebsbesuche.

Halbjahresbilanz 2022 der AK Hollabrunn:

4.424 AK-Mitglieder sind im ersten Halbjahr 2022 in der Bezirksstelle angedockt.

1.972 konkrete Beratungen in Problem-fällen folgten.

514.568 Euro wurden im Arbeits- und Sozialrecht eingebracht.

562.228 Euro wurden insgesamt für Mitglieder erreicht.

