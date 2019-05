„Blasmusik hält jung!“ Mit diesen Worten eröffnete Moderator Andy Wolf das Konzert der Blasmusikkapelle Göllersdorf. Dieses fand heuer erstmals unter dem Namen „Hall of Music“ statt, eine Anspielung auf die „Hall of Fame“, wie Wolf weiter erklärte. Der Konzeptwechsel von der „Nacht der Filmmusik“ lasse es zu, den Musikhorizont auszuweiten. Ganz wollten die Musiker aber nicht auf Filmmusik verzichten. So konnten sich die treuen Fans auf Altbewährtes wie Gesangsduo Bianca und Norbert Taubinger, Moderator Wolf und eine Videowand freuen.

Kapellmeister Dominic Sommerer versteht unter dem neuen Motto das Herausheben von Stücken, die für ihn einen besonderen Stellenwert haben. Dadurch können verschiedene Genres besser gemischt werden. Im Portfolio waren daher neben Filmmusik auch Operetten, eine sehr populäre Polka und Stücke der Band Queen zu finden.

„Irgendwann muss man über seinen Schatten springen.“ Kapellmeister Dominic Sommerer, der mit seinen Musikern heuer Melodien aus „Herr der Ringe“ hören ließ.

Die Blasmusikkapelle ließ mit Melodien aus den „Herr der Ringe“-Filmen aufhorchen. Sommerers persönliches Highlight, wie er erzählt. Auch deshalb, weil sich die Musiker in zehn Jahren „Nacht der Filmmusik“ über diese Stücke nicht drüber getraut haben. Warum heuer der richtige Zeitpunkt war? „Irgendwann muss man über seinen Schatten springen.“

Neben Sommerer durften auch seine beiden Kapellmeister-Stellvertreter Maximilian Peer und Tamara Raberger den Dirigentenstab schwingen. Für Peer war es eine Premiere, mit der er überaus zufrieden ist: „Ich bin voller Freude, dass ich meine Feuertaufe vor so einem großen Publikum gehabt habe“, war ihm der Stolz anzusehen.

Raberger schwärmte ebenfalls: „Mit dem Publikum im Rücken kann ich meine Freude gar nicht in Worte fassen“, strahlte sie und freute sich, dass jeder sein Bestes gegeben habe, sodass sogar das Schlussstück „noch so geil“ gewesen sei.

Raberger führte die „Dog Mountain Formation“, die Jungmusiker der Göllersdorfer Blasmusikkapelle, als „Vorband“ durch den Abend. Von den Leistungen der Kleinen werde sie jedes Mal besonders motiviert. „Sie spielen Stücke, wo andere sagen: Niemals!“, erzählte die Musikerin stolz.

Der Konzeptwechsel hat sich durchaus ausgezahlt, was die Begeisterung des Publikums beweist. Sommerer ist sehr zufrieden mit der Leistung seiner Musiker, vor allem, weil das Gesamtniveau hoch angesetzt gewesen sei.

Auch bei den Ehrengästen kam das Konzert im neuen Gewand gut an. Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer, die selbst Erfahrung bei der Blasmusik hat, schwärmte als großer Freddie Mercury-Fan vor allem von „Bohemian Rhapsody“. Allerdings habe ihr das gesamte Konzert „sensationell gut“ gefallen. Die Göllersdorfer Blasmusik habe generell ein gutes Niveau und das Programm so zusammengestellt, dass sowohl für Jung als auch für Alt etwas dabei sei.

Am besten zusammenfassen kann die Mischung aus „König der Löwen“, „Herr der Ringe“, „Tabaluga“, Queen und Bon Jovi Maximilian Peer: „Alle Jahre wieder, aber es bleibt immer etwas Besonderes.“ So freuen sich Musiker und Fans bereits auf das nächste Konzert im Dezember.