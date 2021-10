Die Werke der Ausstellung, die am 8.10. um 18.30 Uhr eröffnet wird, stammen aus dem Symposium der Galerie grenzART, das heuer in der slowakischen Partnerstadt Hollabrunns, in Holíč stattfand.

Drei Künstler der Galerie – Gerald Nigl, Robert Petschinka und Franz Seitl – präsentieren ihre Werke in dieser interkulturellen Hammerschmied- und Drahtbinderausstellung. Die Schau „Metall und Draht in der zeitgenössischen Kunst“ ist bis zum 7. November geöffnet und kann freitags von 15 bis 18 Uhr beziehungsweise sonntags zwischen 9.30 und 12 Uhr oder nach Voranmeldung unter 02952/3335-371 besucht werden.