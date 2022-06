UHC Hollabrunn: Wahnsinn! Mit letztem Wurf zum Meistertitel

Werbung

Als nach 60 Minuten die Schlusssirene ertönte, wussten die Spieler des UHC Hollabrunn gar nicht, wohin mit ihren Emotionen: Kreisläufer Goran Vuksa sprang ins Publikum, Kapitän Vlatko Mitkov setzte, gezeichnet von einem inten siven Spiel, zu einem finalen Sprint an und der Rest der Mannschaft formierte sich zum Jubelkreis.

Und Manager Gerhard Gedinger setzte sich – wie Fußballtrainer Franz Beckenbauer bei der WM 1990 – alleine auf einen Sessel in den Mittelkreis. Ganz zu schweigen vom Publikum in der vollen Weinviertel-Arena, die wie ein Druckkochtopf explodierte. Denn es ist tatsächlich wahr geworden, der UHC Hollabrunn ist Meister der österreichischen Bundesliga! Dabei geht mehr Drama nicht: Punktegleich mit Korneuburg und den drittplatzierten Tirolern im Aufstiegs-Play-off entschied am Ende die Tor differenz: 103:100 für die Hollabrunner, 114:112 für Korneuburg.

Waren eine Klasse besser als die Tiroler: David Schopp (M.) und Hollabrunn waren selbst in Unterzahl irgendwie in Überzahl. Foto: ThomasHagendorfer

Anders gesagt, wenn Mitkov in der letzten Sekunde nicht den Siebenmeter zum 31:23 gegen Tirol verwandelt hätte, dann hätte genau ein (!) Tor auf den Titel gefehlt. So war es der letzte Wurf des Ex-Profis, der den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte bescherte. Allerdings aufsteigen werden die Hollabrunner nicht, denn schon vor einigen Wochen wurde bekannt, dass kein Verein der HLA Challenge aufsteigen kann/will.

Ein Drehbuch wie für einen Hollywood-Film

Vor allem, weil dieser alles entscheidende Treffer der Holla- brunner kurios fiel: Die Tiroler starteten in der letzten Spielminute ihren finalen Angriff, erhielten aber passives Spiel angezeigt. Anstatt den Ball nach einer Aktion am Boden abzulegen, warf ihn ein Gastspieler zehn Sekunden vor dem Ende auf die Seite und erhielt die Rote Karte. Damit verbunden war ein Penalty, der zur Chefsache erklärt wurde. Mitkov verwandelte auch den achten Siebenmeter staubtrocken. „Das war Hollywood-like“, strahlte Gedinger.

Dabei war die Partie davor nichts für schwache Nerven, zwar dominierten die Weinviertler von Anfang an, aber es blieb ein Wechselbad der Gefühle. Einmal führte man schon mit plus neun Toren, dann waren es wieder nur fünf. Und das alles, obwohl Leistungsträger wie Kristof Gal fehlten. Ein Grund, warum Mitkov fast permanent im Einsatz war und danach trocken meinte: „Zwei Minuten länger und ich hätte es nicht mehr geschafft.“

Die schnellsten Meisterleiberl der Welt

Unter dem frenetischen Jubel der UHC-Fans erhielten die neuen Helden wenige Minuten später den Meisterpokal sowie ihre Goldmedaillen aus den Händen von ÖHB-Vizepräsi- dent Christian Kaschütz.

Und bereits wenige Minuten nach Spielende konnte Gedinger die Meisterleibchen verteilen. Mitverantwortlich dafür war der Copyshop Thompson aus der Bahnstraße und Firmenchef Emsal Demiri, die trotz Samstagabend auf „Stand-by“ waren und nach dem ersehnten Anruf die Meisterleibchen umgehend finalisierten. Plötzlich wurden wieder Kräfte frei.

Hollabrunner Bar mit „Geschäft ihres Lebens“

Denn beim Feiern bekamen die Hollabrunner die zweite Luft: Eine Polonaise ins Sportcafé markierte den Anfang, wo dann selbst auch der sonst so zurückhaltende Coach Ivo Belas tanzte. Und danach ging es noch in die Bar Nuevo weiter, wo auch die Tiroler mitfeierten. „Da waren noch dutzende Handballer bis in die frühen Morgenstunden. Ich glaube, die haben das Geschäft ihres Lebens gemacht“, schmunzelte Gedinger.

Er fuhr mit seinen Mannen tags darauf nach Wien, wo weitergefeiert wurde. „Diesmal aber ohne Alkohol“, meinte Gedinger. Kaum zu glauben nach diesem Saisonfinish ...

Der UHC macht’s wie die Bayern

