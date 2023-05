HANDwerkstatt Brandlhof Spinnrad, Sense & Co.: Spezielles Speed-Dating in Radlbrunn

Sense trifft Spinnrad im Brandlhof. Foto: Gerald Lechner

I m historischen Brandlhof in Radlbrunn werden am 13. Mai diverse Handwerke im Rahmen eines „Speed-Datings“ vorgestellt. Ab 13 Uhr können Besucher eine Vielzahl an Techniken und die Handwerker dazu kennenlernen.