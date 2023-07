Göllersdorfer SPÖ-Urgestein feierte 90er

„Am 12. Juli durften wir unserem SPÖ-Urgestein Johann Ertl zum 90. Geburtstag gratulieren“, freut sich Stefan Hinterberger, Chef der SPÖ in Göllersdorf, über das jüngste Fest, das seine Ortsgruppe feiern konnte,

Die SPÖ Göllersdorf und der Vorstand des örtlichen Pensionistenverbandes überraschten Hans Ertl zu diesem Anlass mit einem rauschenden Fest. „Wir haben Hans um 17 Uhr von zu Hause mit einem bunt geschmückten Festwagen samt Traktor, SPÖ-Fahne und einigen Freunden abgeholt“, schildert Hinterberger.

Dort, am Hauptplatz, wurde der Jubilar bereits von einer kleinen Blasmusikgruppe empfangen. Zum Abschluss ging es zum Göllersdorfer Barbara-Heurigen, wo die Genossen „ihren“ Hans hochleben ließen. Unter die zahlreichen Festgäste mischten sich neben dem Ortsausschuss der SPÖ Göllersdorf und dem Vorstand des Pensionistenverbandes auch einige Ehrengäste wie Nationalratsabgeordneter Rudolf Silvan und der Vorsitzende des Pensionistenverbandes NÖ, Hannes Bauer.

Der Jubilar tauschte mit seinen Festgästen gern Anekdoten aus früheren Zeiten aus. Ertl war Schlosser von Beruf und in der Schiffswerft Korneuburg tätig, danach war er bis 1978 bei den Wienerbergern in Göllersdorf beruflich unterwegs; von 1978 bis 1994 war der Göllersdorfer in der Gewerkschaft Bau-Holz Niederösterreich tätig. Auch als Kammerrat in der NÖ Arbeiterkammer, als Mitglied der Generalversammlung der NÖ GKK und als Vorsitzender des ÖGB Hollabrunn war Ertl stets aktiv. Zudem war er 35 Jahre lang Gemeinderat in Göllersdorf und langjähriger SPÖ-Vorsitzender.